金門陳顯墓「4層結構」曝！糯米三合土層擋住盜挖...棺槨未遭破壞

▲金門縣定古蹟陳顯墓遭破壞！陳福海指示緊急修復和加裝監視器防再犯。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣定古蹟「陳顯墓」於6日在陳氏宗親前往掃墓時發現疑似遭盜挖破壞，宗親即刻報警，相關單位也隨即進場調查。今（7）日下午由縣長陳福海、金門縣警察局、金門縣文化局與專家及陳氏宗親等進行會勘，共同研擬修復及防護對策。

經現場勘查後，已有600多年歷史的陳顯墓，受損區域為墓塚外部的「墓龜」，疑似不法人士以鐵鏟破壞花崗石表層後向下開挖。專家指出，墓體結構由覆土層、三合土層、紅土層及含糯米的三合土層組成，因最下層質地堅硬，以致盜挖行為未能深入，初步判定尚未破壞至棺槨。

陳福海表示，陳顯墓為金門重要文化資產，卻遭到不法破壞，實在令人遺憾，已指示立即進行防水處置並啟動緊急搶修作業。同時要求金湖鎮公所先行清理墓區周邊雜草，檢視是否有墓龜的構件散落，再由文化局接手後續修復工作。

針對安全維護，陳福海也指示警方評估於古墓周邊出入口設置監視器，加強巡查機制，以防止類似事件再度發生。宗親代表則反映，墓區範圍廣且土地公私都有，產權歸屬比較複雜，維護實在不易，期盼縣府能協助周邊的環境整理。

對此，陳福海指出，宗親會可依法向國有財產署申請承租或認養土地進行管理，周邊環境整理由文化局與鄉鎮公所協調，並規劃針對縣內20餘處具文資身分的古墓編列年度經費，進行定期維護工作。

陳福海強調，古墓修復應遵循「修舊如舊」原則，在不破壞原有結構下進行修復，確保文化資產價值完整保存，並持續累積金門在地文化內涵。