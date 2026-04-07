　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

記者陳以昇／新北報導

新北市新北大道六段與台麗街口6日清晨6時許發生死亡車禍！一輛聯結車疑似因天雨路滑，先撞上路口分隔島後，再衝進路旁工地，一名男行人當場遭輾，頭、身分離慘死，而男行人的身份遲遲未確認，警方今（7日）下午2時許終於確認死者身份為失聯移工35歲越南籍武姓男子，武男在台的妻子經2個多小時製作筆錄及指認後，由友人陪同下，抱著丈夫遺物泛淚離開警所。

▼越南籍失聯移工武男遭撞死，妻子泛淚抱遺物離開警所 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼越南籍失聯移工武男遭撞死，妻子泛淚抱遺物離開警所 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事發經過，27歲郭姓駕駛6日清晨6時36分開聯結車行經新北大道六段時，疑似因天雨路滑車輛突然失控往左偏移，先撞上中央分隔島後，再往右外側偏移，衝進台麗街口撞斷消防栓及路牌鐵桿，隨後衝入一旁工地內。

當時一對準備下班的工地保全夫妻遭波及，48歲游姓妻子受傷送醫，另外，還有一名男行人不幸遭輾，當場頭、身分離、臟器外露慘死，由於死者身上並未攜帶任何身分證件，僅留下一支手機，以及一個裝有衣服及工地用白手套的後背包，警方一度無法辨認身份。

事隔32小時後，警方透過現場遺留的手機SIM卡，得知死者身份為35歲越南籍武姓男子，今天下午3時許，武男在台的妻子由女友人陪同下，到泰山車禍處理小組指認衣物，經2個多小時指認及製作筆錄，終確認死者是在2025年7月16日通報失聯的越南籍移工武姓男子，至於當天上午武男要去哪裡，妻子完全不知，結束指認武妻紅著雙眼泛淚抱著武男遺物離開，後續檢察官將對武妻進行複訊。

▲警方調閱出死者生前的監視器影像，希望能盡早確認死者身分。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲武姓死者生前的監視器影像。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車禍造成1死1傷慘劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍
麻豆傳媒倒閉！前AV女優喊「是報應」
35歲男慘遭聯結車「分屍」！　妻淚指認…遺物捧胸前悲痛離開
一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊
毒春捲害慘157人！攤商最高恐賠4710萬　議員喊假扣押防脫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

日料店「哇沙米300元」收1星負評　老闆公布客人姓名遭判刑

金門陳顯墓「4層結構」曝！糯米三合土層擋住盜挖...棺槨未遭破壞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

林國成罵賴清德「X你娘」拒認罪　曾押柯法官：看到我有沒有嚇到

模擬大型倉儲火災！桃園消防局結合機械工廠　提升火警應變力

台中驚見「2歲法鬥」遭棄屍草叢　動保處找到主人：最高罰1.5萬

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

日料店「哇沙米300元」收1星負評　老闆公布客人姓名遭判刑

金門陳顯墓「4層結構」曝！糯米三合土層擋住盜挖...棺槨未遭破壞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

林國成罵賴清德「X你娘」拒認罪　曾押柯法官：看到我有沒有嚇到

模擬大型倉儲火災！桃園消防局結合機械工廠　提升火警應變力

台中驚見「2歲法鬥」遭棄屍草叢　動保處找到主人：最高罰1.5萬

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

跟迪士尼簽完百億合作就GG…OpenAI執行長曝「停止Sora開發真相」

廖任磊滿壘解危奪勝投　南珉貞比大愛心被學弟虧笑回：心臟還在飆

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

他才23歲大腸長腺瘤！醫急勸「少吃3種肉」：是一級致癌物

來不及抱爸媽！許效舜溫馨金句連發　感嘆「時間不夠用」惹哭全場

煮沸也沒用！除濕機水=細菌湯　專家親授「3宜、4避」原則

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

鄭麗文訪中規格「不只是禮遇」！游毓蘭揭政治訊號：兩岸正在變

「為什麼要在古蹟抽菸？」　曾國城大方解釋..委屈嘟嘴XD

社會熱門新聞

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

即／身分確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻悲痛指認

53童遭棒球教練性侵　中市府「無人受處分」挨轟

快訊／國道水泥預拌車追撞4車！小貨車運將不治

慘害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／15歲少年打爸媽、弟遭收容

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

網黃貼露點影片遭起訴　被控妨害風化無罪確定

即／砂石車「逆向衝對向」猛撞3車！　小貨車駕駛慘死

4歲女童被丟包車行6天　社會處緊急安置

更多熱門

相關新聞

台中2嬤車禍像耍特技　影片曝光

台中2嬤車禍像耍特技　影片曝光

台中市5日發生一起車禍，一名張姓阿嬤騎車撞上在等紅燈的賴姓阿嬤，結果張女車輛失控，整個身子雖卡住，但雙手仍緊握把手，導致姿勢猶如表演特技、像是騎乘哈雷重機的「猿把手」模樣，直到撞上民宅才停下，挨撞的賴女還拍拍身子離開，目擊者則是追上，勸她回現場報案。

即／身分確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻悲痛指認

即／身分確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻悲痛指認

台中女車禍裝瞎　遭判2年449.9萬理賠金全還

台中女車禍裝瞎　遭判2年449.9萬理賠金全還

多元計程車「誤踩油門」！衝撞5機車驚悚畫面曝

多元計程車「誤踩油門」！衝撞5機車驚悚畫面曝

快訊／國道嘉義大林段小客車自撞　駕駛送醫

快訊／國道嘉義大林段小客車自撞　駕駛送醫

關鍵字：

泰山車禍越南籍失聯移工

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

許老三慶生14歲！

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面