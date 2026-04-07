35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

記者陳以昇／新北報導

新北市新北大道六段與台麗街口6日清晨6時許發生死亡車禍！一輛聯結車疑似因天雨路滑，先撞上路口分隔島後，再衝進路旁工地，一名男行人當場遭輾，頭、身分離慘死，而男行人的身份遲遲未確認，警方今（7日）下午2時許終於確認死者身份為失聯移工35歲越南籍武姓男子，武男在台的妻子經2個多小時製作筆錄及指認後，由友人陪同下，抱著丈夫遺物泛淚離開警所。

▼越南籍失聯移工武男遭撞死，妻子泛淚抱遺物離開警所 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事發經過，27歲郭姓駕駛6日清晨6時36分開聯結車行經新北大道六段時，疑似因天雨路滑車輛突然失控往左偏移，先撞上中央分隔島後，再往右外側偏移，衝進台麗街口撞斷消防栓及路牌鐵桿，隨後衝入一旁工地內。

當時一對準備下班的工地保全夫妻遭波及，48歲游姓妻子受傷送醫，另外，還有一名男行人不幸遭輾，當場頭、身分離、臟器外露慘死，由於死者身上並未攜帶任何身分證件，僅留下一支手機，以及一個裝有衣服及工地用白手套的後背包，警方一度無法辨認身份。

事隔32小時後，警方透過現場遺留的手機SIM卡，得知死者身份為35歲越南籍武姓男子，今天下午3時許，武男在台的妻子由女友人陪同下，到泰山車禍處理小組指認衣物，經2個多小時指認及製作筆錄，終確認死者是在2025年7月16日通報失聯的越南籍移工武姓男子，至於當天上午武男要去哪裡，妻子完全不知，結束指認武妻紅著雙眼泛淚抱著武男遺物離開，後續檢察官將對武妻進行複訊。

▲武姓死者生前的監視器影像。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車禍造成1死1傷慘劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）