與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

▲於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／南京報導

國民黨主席鄭麗文一行人今（7日）搭機抵達上海虹橋機場，陸方由中共中央台辦主任宋濤等涉台官員接機，並於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」設晚宴款待。鄭麗文致祝酒詞表示，此行有四項重大意義，第一，兩岸會當區域和平製造者，第二，九二共識、反對台獨是兩岸關係的定海神針，第三，國民黨主張的兩岸和平路線是有效，且對台灣人民都最有利的道路。最後，她強調第四點，台灣不該淪為地緣政治的棋子或棄子，縱使國民黨目前在台灣是在野黨，但是不能推卸也不能閃躲，有著對台灣如何走向繁榮的重大責任。

鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅」，今天下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。據指出，睽違10年後再次有國民黨主席到訪中國大陸，陸方特別禮遇，航機滑行至停機坪後開機門下機，現場並有歡迎群眾獻花。

宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」設晚宴款待國民黨一行，並於致詞後為兩岸關係的美好未來乾杯。鄭麗文隨後致詞時表示，首先自己要感謝宋濤對本次行程細心周詳的安排，衷心感謝！訪問團的成員很高興在此歷史性時刻與大家歡慶一趟。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文說，此行有四項重大意義，第一，在亞太局勢上將創造新的典範，讓全世界知道政治分歧並不必然導致衝突，兩岸不會向國際社會擔心的注定有一戰，兩岸有能力、有決心、有智慧的和平解決問題，為區域安全穩定做出貢獻，不只不會當麻煩製造者，更會當區域和平製造者，在當前動盪局勢當中，此次和平之旅意義更顯重大。

鄭麗文指出，第二，在兩岸關係上，再次證明九二共識、反對台獨的政治基礎歷久彌新，是當前兩岸關係的定海神針，過去經歷多次政黨輪替，但歷史經驗充分顯示，只要堅持九二共識跟反對台獨，那兩岸就可以交流對話，反之則會陷入動盪不安，因此，此次國民黨來訪，將讓兩岸關係的天秤進一步朝和平穩定方向邁去。

鄭麗文表示，第三，在國共關係上，時隔十年，由國民黨黨主席率團訪問大陸，中國國民黨再度發揮維持台海和平穩定的關鍵作用，國民黨主張的兩岸和平路線是有效且對台灣人民都最有利的道路；她回憶，21年前追隨前主席連戰的和平之旅訪問大陸，當時達成國共兩黨的五項願景，開創往後國民黨八年執政期間兩岸關係發展的黃金年代，此次國民黨來訪，對愛好兩岸和平的主流民意而言，也有了新的重大意義。

最後，鄭麗文指出，此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性，台灣不該淪為地緣政治的棋子或棄子，國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，給台灣人選擇和平的寶貴機會，縱使國民黨目前在台灣是在野黨，但是不能推卸也不能閃躲，對台灣如何走向繁榮的重大責任。

為感謝大家參與這場歷史性的和平之旅，鄭麗文隨後也舉起紅酒杯說，「僅以這一杯酒，預祝接下來幾天的行程圓滿成功，合乎兩岸人民共同利益以及國際社會共同的期待，跟各位一起舉杯」。

