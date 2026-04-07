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台中狼教練涉侵53童！市府0懲處、教育局長搞錯人數　議員轟滾出議場

▲少棒教練松志彬(左)犯下性侵案，遭台中市社會局公告姓名。（圖／ETtoday資料照）

▲少棒教練松志彬(左)。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

台中市某國小少棒隊教練松志彬性侵案震驚全台，案情愈滾愈大，檢方日前完成第三波偵結，再度查出19名被害人，已確認受害人數至少53人，且年紀最小僅4歲。但台中市府一問三不知，且調查至今無人受懲處，由於台中市府教育局今（7日）在議會備詢時仍搞錯受害人數，議員江肇國不滿要求較於局長蔣偉民「請離開會場」，議員江和樹也痛批，「難道都不用有人負責嗎？」

檢方調查指出，松志彬在長達6年的時間裡，利用教練權威，以「不上場打球」為威脅，長期對男童實施性侵與性騷擾，甚至惡劣拍攝性影像。此案第一、二波調查分別確認32名及10名孩童受害，而最新一波調查再增11人，累計受害人數達53人。

松男先前已因90項罪名被判處3年至8年6個月不等刑期，隨後又被起訴22罪，總罪數早已破百，如今再遭起訴，罪行罄竹難書，對小球員造成的心理陰影更是難以抹滅。而台中市府教育局長今議會備詢時撐，受害者約40人。

江肇國指出，檢方已追加起訴，受害人數暴增至53人，蔣偉民對此案麻木不仁，竟對確切人數掌握不清，連最基本的人數都搞不清楚，「你難道都不看新聞嗎？不覺得慚愧嗎？」

江肇國痛批，教育局在上個會期曾承諾會徹底調查案件始末並加強學生輔導，但至今卻雙手一攤，相關補救機制幾乎為零，甚至連去年專案報告提到的行政處分也全無下文。江肇國氣到一度要求蔣偉民「請離開會場」，議會主席李中最終宣布休息協商。

議員張家銨指出，先前豐原高中霸凌案與此次狼師案，蔣偉民曾承諾「自請處分」，但至今卻完全沒有下文，質疑教育局在行政程序上有嚴重疏失，甚至涉及洩密疑慮，無法對受害家長與學生交代。

民眾黨市議員江和樹日前也痛批，教育局之前跟家長談和解，居然提出「家長30萬、小朋友120萬」的賠償方案，這是多麼痛的傷，讓家長完全無法接受。江和樹更質疑，如此嚴重的集體性侵案，至今竟無任何教育局官員為此負責，甚至當時的校長目前仍安穩在校服務，他憤怒質問：「難道都不用有人負責嗎？」

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