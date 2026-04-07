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晚安小雞又要出國了！向粉絲承諾：不會兩年後才回來

▲晚安小雞今（7）日無預警宣布將再次出國直播。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲晚安小雞今（7）日無預警宣布將再次出國直播。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者楊庭蒝／綜合報導

網紅直播主「晚安小雞（陳能釧）」近期爭議不斷，繼上月返台獲諭知限制住居、28 日闖入廢棄醫院直播遭警帶回製作筆錄後，今（7）日他再度更新近況！晚安小雞稍早在社群平台打卡，位置竟是在桃園機場，他興奮宣布將展開為期兩天的異國探險，更向粉絲喊話：「這次會乖乖的，不會像上次一樣兩年之後才回來！」

晚安小雞於臉書粉專打卡顯示，人已抵達桃機第二航廈準備出境。他表示，這次8日至9日的異國探險計畫，是因為「國外的世界總是特別神秘」、「一個人的旅行總是特別刺激」。他在貼文中感性提到，自己有一個想和大家一起完成的夢，就是要「征服國外探險」，並預告明後天晚上 10 點將準時開播，帶領大家欣賞國外廢墟之美。

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事實上，這已是晚安小雞近期內二度觸碰法律紅線。3月28日他重啟「探險直播」前往一處廢棄醫院，直播約一小時準備結束時，遭兩名獲報到場的員警要求關閉直播，並直接將他帶回派出所製作筆錄。

針對該次事件，晚安小雞曾無奈自嘲，探險本就在灰色地帶遊走，「這種事情總有一天還是會遇到的」，並坦言因為過去的錯誤，自覺不適合在台灣生存，當時就曾預告正在規劃前往「較為民主的國家」探險。沒想到時隔不到兩週，他便付諸行動，高調宣布出國。

由於晚安小雞返台後身上仍有案件偵辦中，且被諭知「限制住居」，此次順利通關出國引發關注。根據法規，「限制住居」並非「限制出境」，若檢察官未併案處分，技術上仍可出國。但他也在留言區強調，自己「過幾天就會回來」，這次會耳聽八方、眼觀四面，要哥姐們放心。

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