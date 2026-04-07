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北市府追加456.9億預算　補助捷運建設90億、免費營養午餐9.35億

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（7日）於市政會議中通過「115年度總預算第一次追加（減）預算案」，並於同日送交市議會審議。歲入淨計追加456.9億，歲出淨計追加342.66億，歲入歲出相抵後計賸餘114.24億。追加預算用於重大支出項目，

在歲入部分，台北市政府依中央核定情形，淨追加391.80億。其中，包括普通統籌分配稅款增加463.05億，但一般性補助款減少99.81億；另遺贈稅、菸酒稅及汽車燃料使用費等稅收，合計淨增加28.56億。此外，中央各類專項及計畫型補助款，亦淨增加59.86億；另配合中央指定計畫，追加歲入5.19億。

歲出方面，因應中央減少或取消部分補助與統籌分配稅款，市府須增加自籌經費63.45億。同時，配合市政推動與業務需求，整體淨追加歲出214.19億，主要用於多項重大建設與社福、教育政策。

在重大支出項目中，捷運工程局追加90億，投入大眾捷運系統建設；教育局編列38億用於高齡校舍改建，並投入9.35億推動國中小學生免費營養午餐，以及4.62億辦理教師兼行政工作獎金等教育改革措施。都市發展局則追加40億，挹注住宅基金以取得捷運聯開宅；市場處投入3.54億推動成功市場改建工程；社會局則編列2.39億，擴大敬老卡與愛心卡使用範圍及點數。

本次預算調整後，歲入淨增加456.9億，歲出淨增加342.66億，收支相抵後賸餘114.24億；扣除債務還本30億後，最終收支賸餘為84.24億。市府表示，相關賸餘將用於減少115年度總預算原規劃動用以前年度歲計賸餘的需求，以維持財政穩健。

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