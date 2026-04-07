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林國成罵賴清德「X你娘」拒認罪　曾押柯法官：看到我有沒有嚇到

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前立委林國成去年（2025年）在反罷免造勢活動中，辱罵總統賴清德「X你娘」等語，被控涉犯公然侮辱罪嫌，台北地院今（7日）首度開庭，林承認做不良示範、已立刻公開PO文道歉，但堅稱毫無貶低損賴清德個人名譽的意圖，林拒絕法官探詢若認罪就輕判罰金1000元的提議，強調自己無罪，法官諭知下月（5月）5日宣判。

▲▼台灣民眾黨前立委林國成承認對總統賴清德罵三字經「X你娘」，堅稱針砭救災不力的公共議題，絕非詆毀賴清德個人名譽，自稱平時底線是罵「ㄍㄚˋ～領帶（台語）」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨前立委林國成承認罵三字經很不雅，但堅稱針砭救災不力的公共議題，絕非詆毀總統賴清德個人名譽。（圖／記者黃哲民攝）

本案承審法官呂政燁，前年（2024年）在京華城等案偵查期間，逆轉裁定柯文哲羈押禁見，呂表示今天看到許多記者旁聽的大陣仗、他不敢亂發問，但他仍順勢抒發當年心情「依法該怎麼做就怎麼做」、當時柯說要寄（黨主席）辭職書、「我也要讓他寄啊」，呂還反問林國成收到傳票「看到我的名字，有沒有嚇一跳」。

▲▼民眾黨20日下午4時至6時在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／民眾黨提供）

▲林國成是在2025年7月20日，於台灣民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動中，罵總統賴清德三字經而挨告。（圖／民眾黨提供）

林國成大方回應最初覺得怪怪的，今開庭覺得法官很公允。林受訪表示遇到呂政燁審理本案，確實訝異很巧合，仍謝謝法官給他機會充分說明。林強調公開罵三字經確實不雅，他事後立刻在臉書公開向賴清德道歉，自認評論救災不力的公共議題，不是針對賴個人名譽，所以無法接受認罪輕判的提議。

本案源於2025年朝野發動大罷免風潮，民眾黨同年7月20日下午在民進黨中央黨部前，舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」集會、全程直播，林國成當天下午4點多上台演講，拿麥克風說：「各位，我們已經忍耐他(指賴清德)整年，我要跟他、跟賴清德賴說，我咧幹～你娘啦！」之後多次改呼「我咧ㄍㄚˋ～領帶（台語）啦！」

▲▼台灣民眾黨前立委林國成承認對總統賴清德罵三字經「X你娘」，堅稱針砭救災不力的公共議題，絕非詆毀賴清德個人名譽，自稱平時底線是罵「ㄍㄚˋ～領帶（台語）」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨前立委林國成被控罵總統賴清德「X你娘」、涉犯公然侮辱罪嫌，出庭自稱平時底線是罵「ㄍㄚˋ～領帶（台語）」。（圖／記者黃哲民攝）

粗話風波引爆網友負評，林國成當晚立刻在個人臉書以《為情緒失控失言道歉》為題，PO文公開道歉，仍被賴清德提告。台北地檢署偵辦勘驗現場錄影，認定林時任立委，在造勢場合多次粗話辱罵國家元首，今年（2026年）2月起訴他涉犯公然侮辱罪嫌。

已卸任立委的林國成今出庭聲稱，事發前幾天，他去台南救災，眼見災民10家有9家屋頂被吹翻、遍地垃圾，新聞報導受災老人家拜託總統能不能派人幫忙修、賴清德要老人家「自己爬」，災民請求總統派軍隊幫忙清垃圾，賴清德說軍人保家衛國，不可以來做這些事。

林國成說救災時到處聽災民臭罵政府，覺得總統怎能這樣對待老百姓、這樣是不對的，事發時他聽到台下有人罵「X你娘」，他「不小心情緒無法控制，就跟著罵」，事後覺得身為民意代表不該做不良示範，當機立斷在臉書PO公開道歉，絕無詆毀總統的意圖。

法官訊問林國成為何第一句罵「X你娘」，之後就改說「ㄍㄚˋ領帶（台語）」？林聲稱每一場演講，「底線就是罵ㄍㄚˋ領帶」，他是來自屏東的南部人，說話難免會有口頭禪，事發時被台下民眾罵「X你娘」的情緒感染、跟著罵完後，驚覺不能跟著起舞，所以改回「ㄍㄚˋ領帶」。

辯護律師主張憲法法庭113憲判3判決意旨，已限縮處罰公然侮辱的要件，尤其政治性語言、涉及公益的言論，應受較高的言論自由保護，總統為我國最高領導者，應受全民檢驗，要有受批評的雅量，「而非動輒使用司法要人民閉嘴」。

辯護律師指出，縱然林國成本案言詞粗鄙，但林針對風災救災不力問題提出針砭，非針對賴清德個人做言詞攻擊，若法官認定林有罪，建請審酌林在臉書立刻PO文道歉、至今沒下架，之後受訪第2度公開道歉等情狀，能從輕量刑。

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