以色列領事館外爆槍戰3死2傷！　土耳其警方當場擊斃槍手

▲ 伊斯坦堡以色列領事館附近發生槍戰。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其伊斯坦堡以色列領事館外7日驚傳槍響，3名持槍攻擊者當場被擊斃，另有2名警察在交火中負傷。

據當地媒體報導，事發地點位於伊斯坦堡貝西克塔斯區（Besiktas District），槍手持槍械在領事館建築附近開槍，與獲報趕到的警方發生槍戰，造成3死2傷。當地NTV及CNN土耳其語頻道指出，3名死者均為被土耳其安全部隊擊斃的攻擊者。

《路透》取得的現場畫面顯示，一名警察迅速拔槍並尋找掩護，背景槍聲不斷，還可看見一名渾身是血的人員倒地。事發後，警方迅速封鎖周邊路段，並部署武裝警力持續戒備巡邏。

當地一名猶太社區成員向《耶路撒冷郵報》透露，該領事館實際上已關閉逾2年，館內極可能無任何人員駐守。目前尚無法確認領事館是否為此次攻擊目標，攻擊者的身分與動機尚未公布。