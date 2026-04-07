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邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文7日赴中國大陸展開「和平之旅」，並可能與中共總書記習近平會面。對此，陸委會主委邱垂正7日向鄭麗文喊話，「請鄭主席當面要求中共當局，立刻停止軍機艦擾台等對台複合性的施壓，正視中華民國存在的事實，正視台灣2300萬人民對自由民主的堅持！」

邱垂正透過影片表示，對於國民黨主席鄭麗文訪中，他要再次重申政府立場，「嚴正反對為了換取赴中交流的門票，做出傷害國家主權尊嚴，出賣國家利益，及踐踏台灣自由民主制度行為。」

邱垂正說，兩岸只有在對等尊嚴、相互尊重，不預設任何政治前提下，才能進行正常、健康有序交流，「我也要強調，政黨交流不能取代官方機制！」

▼國民黨主席鄭麗文（右）與國台辦主任宋濤（左）一起搭乘高鐵。（圖／國民黨）

▲▼國民黨主席鄭麗文（右）、中共中央台辦主任宋濤（左）前往南京高鐵上面對面交談。（圖／國民黨提供）

邱垂正指出，涉及公權力的事務，必須由兩邊政府務實溝通對話，才能真正保障民眾福祉。正告中共當局，唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能良性發展。

邱垂正提到，中共政權意圖併吞台灣的野心從未改變，絕大多數國人支持強化國防實力，堅定捍衛台灣的決心也絕不屈服，「請鄭主席嚴肅看待這個事實，絕不能配合中共的政治劇本演出，淪為中共統戰分化的工具。」

邱垂正認為，鄭麗文此行最該做的事情，就是反映台灣的主流民意，「請鄭主席當面要求中共當局，立刻停止軍機艦擾台等對台複合性的施壓，正視中華民國存在的事實，正視台灣2300萬人民對自由民主的堅持！」

邱垂正也提醒鄭麗文，必須堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱，不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事與政治倡議，更不能配合中共向國際社會傳達傷害台灣的錯誤訊息。

最後，邱垂正再向鄭麗文喊話，「赴陸交流必須嚴格遵守兩岸條例及相關規範，未經政府授權，不得簽署任何政治性協議與涉及政府公權力項目的協商，法律紅線絕對不能踩！」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 立法院內政委員會,邱垂正 。（圖／記者徐文彬攝）

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