推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級





▲雲林縣長張麗善率團赴越南招商拚產業升級。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

記者陳弘修／綜合報導

為強化國際經貿布局並深化與東協市場連結，雲林縣長張麗善7日率縣府團隊啟程赴越南，展開為期5天的招商與產業交流行程。此行以招商引資為主軸，鎖定長期布局東南亞的台商企業，透過面對面溝通推介雲林投資環境，盼吸引企業回台設廠，為地方產業升級與經濟發展注入動能。

雲林縣政府表示，訪問期間將拜會駐越南台北經濟文化辦事處、當地台商會及多家重點企業，掌握東協供應鏈發展趨勢。此外，訪團10日也將於胡志明市舉辦「2030前進雲林—國際招商說明會」，向國際企業介紹雲林產業基礎與投資優勢，展現積極招商的企圖心。

對於此次出訪，雲林縣長張麗善表示，縣府正推動「9+1產業園區」整體布局，涵蓋智慧機械、綠能、冷鏈物流及水產加值等產業領域，提供企業多元發展空間，逐步建構具競爭力的產業生態系。

在投資條件方面，張麗善強調，雲林具備「不缺水、不缺電、不缺人才」三大優勢，包括穩定水源供應、充足綠能電力，以及在地大專院校每年培育的專業人才，足以支撐產業長期發展。同時，透過麥寮南公用碼頭串聯國際物流，有助降低運輸成本並提升出口效率。

張麗善進一步指出，東協市場持續成長，台商多年深耕累積雄厚實力，是台灣布局全球的重要力量。她強調，雲林正處於轉型關鍵期，具備良好條件與潛力，誠摯邀請企業把握機會投資雲林，縣府也將以開放、務實態度，攜手企業打造智慧、永續且具國際競爭力的新雲林。

另外，縣府也補充，此次出訪除招商外，也將就城市發展、重大建設及防災治理等議題進行交流，汲取國際經驗，作為未來施政參考，推動產業與城市發展並進，提升整體競爭力。