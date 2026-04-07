國民黨松信初選19到21日電話民調　滿志剛獲吳伯雄唯一推薦

▲國民黨台北市松山信義區市議員擬參選人滿志剛。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員初選在即，松山信義區預計4月19日到21日進行電話民調。國民黨台北市議員參選人滿志剛今（7日）獲前國民黨主席吳伯雄錄製影片力挺；滿提到，他是吳伯雄此次唯一親自錄影、語音推薦的議員參選人。

滿志剛表示，沒有背景、沒有資源的人，更要用加倍的努力，走在最前面。這次很感動，也很感謝前主席吳伯雄，願意親自錄影、錄音推薦他，「更讓我受寵若驚的是，我是他唯一一位用這樣方式力挺的市議員參選人」。

滿志剛說，當很多人在尋求政治明星站台的時候，伯公選擇支持一個沒有加權、沒有優勢、沒有背景的年輕人。這份信任對他來說，不只是鼓勵，更是一種責任。

滿志剛表示，在吳志剛議員辦公室服務的20年，是他政治工作最重要的養成歷程從研究所畢業，到投入基層服務，再到成家立業，他的每一步成長，伯公都看在眼裡。也正因為這樣，伯公的一句「因為值得，所以推薦」，對他來說格外沉重、也格外珍貴。

吳伯雄提到，滿志剛有市政經驗，是議會的即戰力，是可以讓民眾信賴、放心的選擇；更在關鍵時刻，願意站出來捍衛公理與正義。滿志剛說，自己沒有加權，那就一步一腳印爭取支持；沒有背景，那就用行動證明自己；沒有優勢，那就用20年的基層歷練，告訴大家，他準備好了。

滿志剛說，松山、信義是他長大的地方，也是他願意一輩子投入的地方，「該站出來的時候，我一定在；該承擔的時候，我不會退。請大家給我一個機會，讓我繼續為這片土地衝鋒」。