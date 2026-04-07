日本重大工安意外！40m鷹架倒塌「5男高處跌落」　1人墜海失蹤

記者羅翊宬／編譯

日本神奈川縣川崎市今（7）日下午發生重大工安意外！位於臨海工業區的JFE Steel（日本第二大鋼鐵製造商）東日本製鐵廠京濱地區，在進行起重機拆除作業時，一處高約40公尺的鷹架突然倒塌，造成5名男性作業員從高處墜落，其中4人獲救，但3人命危，另有1人疑似墜入海中、行蹤不明。

根據《日本放送協會》，該起事故發生於當地時間7日下午4時30分，地點位在神奈川縣川崎市川崎區扇島的製鐵廠工地。當時現場正進行港口貨物裝卸用大型起重機的拆解工程，豈料施工用鷹架突然崩塌，多名工人當場墜落。警消獲報後緊急出動展開救援。

目前已確認共有5名男性作業員從高處墜落，其中4人已被救出送醫，當中僅1人仍保有意識，其餘3人皆陷入失去意識的命危狀態。至於剩下的1人仍未尋獲，警方指出該名失蹤者有可能在從高處墜落時被拋入海中，搜救人員正持續在現場與周邊水域進行搜索。

事故現場位於川崎市臨海地帶，周邊多為大型工業設施。從《日本放送協會》空拍畫面可見，地面出現一個明顯的大型坑洞，內部積滿水，周圍散落大量崩落的金屬結構與施工材料，消防車輛與救援人員聚集，並有潛水人員進入水中搜尋失蹤者。

目擊者也描述事發瞬間的驚悚情景。一名在對岸釣魚的50多歲男子表示，「當時傳出非常巨大的聲響，還有煙霧升起，讓人覺得發生了不得了的事情，甚至連粉塵都飄到對岸來」。另一名男子則指出，「聽到一聲爆裂般的巨響，接著從大型起重機方向噴出像茶色水花的東西」。