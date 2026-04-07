藍營人選喬不定！綠營「最強母雞」陳素月力拚贏回彰化　

▲民進黨彰化縣長參選人陳素月。（資料圖／陳素月競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨已正式提名現任立委陳素月披掛上陣參選彰化縣長，全力爭取重返執政；反觀國民黨陣營至今人選尚未明朗，除了檯面上的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章外，地方也傳出徵召律師魏平政的風聲。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，綠營早已調整好腳步，將由陳素月擔任「最強母雞」，帶領全體參選同志攜手前行，目標贏回彰化。

由於彰化縣存在「綠一藍二」的政治輪替慣例，此次選戰更被視為2028總統大選的重要指標，針對藍營彰化縣長目前人選還喬不攏，楊富鈞表示，「國民黨的人選預測，我們不予評論。」

他強調，民進黨的節奏非常明確，自從提名陳素月同志參選後，整個團隊就已進入備戰狀態。陳素月目前正積極走訪全縣26個鄉鎮市，深入基層傾聽在地鄉親的聲音，並同步勾勒未來的縣政藍圖。

楊富鈞指出，未來陳素月會扮演好「大母雞」的角色，帶動整體選情；而縣黨部則會扮演「桶箍」，將所有參選的小母雞團結在一起。透過這種母雞帶小母雞的團結氣勢，有信心能共創雙贏，讓彰化縣重現綠色執政的榮光。

面對對手陣營的動向，陳素月專心致志於選務佈局，不論是交通、青年、婦女還是兒少族群，她都提出了具體的政見。楊富鈞強調，陳素月已經準備好了，未來將全力為彰化縣打拚，帶領縣政加速發展，用專業與實績贏得選民的認同，帶領民進黨在年底贏得大選。