挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

▲台鹽捐贈1250箱海洋鹼性離子水，力挺白沙屯媽祖進香。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



農曆三月瘋媽祖，「粉紅超跑」再度啟程！白沙屯拱天宮媽祖徒步進香將於4月12日登場，吸引全台信眾熱烈參與，長年深耕地方的台鹽公司持續以行動支持，今年已是連續第11年響應盛事，7日由通霄精鹽廠廠長劉鴻泉代表，前往拱天宮捐贈1250箱白沙屯媽祖限定版台塩海洋鹼性離子水，為香燈腳提供即時補水支援。

白沙屯媽祖進香歷史逾200年，以「無固定路線」的特色聞名，路線全憑媽祖旨意，被信眾稱為充滿神蹟的信仰旅程。今年更出現罕見「三媽同行」盛況，報名人數再創新高，掀起全台信仰熱潮。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，通霄精鹽廠為台灣重要的產鹽與製水基地，長期與地方共生共榮，秉持「取自在地、回饋在地」理念，持續投入公益與文化支持，讓企業力量成為信仰路上的後盾。

去年首度推出的「粉紅超跑」聯名版海洋鹼性離子水一上市即引發熱烈回響，今年再度升級推出，結合Q版白沙屯媽祖形象與粉紅鑾轎設計，並融入轎班代表字「勇」，象徵與媽祖同行、守護平安。產品提供420ml與600ml兩種容量，即日起於台塩生技門市及momo購物網開賣，讓祝福隨身攜帶。

除了補給物資，鄰近拱天宮與白沙屯車站的臺鹽通霄觀光園區，也成為香燈腳的重要休憩據點。園區內的「海洋溫泉泡腳溪」，利用製鹽過程產生的溫熱海水打造天然足湯，成為長途步行後舒緩疲勞的秘密基地。台鹽也建議民眾搭配YouBike進行低碳旅遊，體驗進香文化與在地風情。