　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜旅遊別亂來！他隨手拍1張照上傳　最重恐關2年罰174萬

阿拉伯聯合大公國近期正籠罩在一股不安的「網路犯罪」打擊陰影下。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

阿拉伯聯合大公國（UAE）近期正籠罩在一股不安的「網路犯罪」打擊陰影下。隨著中東局勢升溫，伊朗頻繁針對該國能源與工業基礎設施發動無人機與飛彈襲擊，杜拜當局對此採取了極其嚴厲的審查行動。

根據《每日郵報》與人權組織「受困杜拜」（Detained in Dubai）最新消息，已有約70名英國籍人士，包含遊客、外籍居民及航空從業人員，因涉嫌拍攝或分享空襲現場影像而遭逮捕，最嚴重將面臨2年監禁及高達20萬迪拉姆（約新台幣174萬元）的罰款。

為什麼在杜拜私人群組問「機場安全嗎」也會被逮捕？

這場打擊行動中最受矚目的案例，莫過於1名在杜拜廉價航空FlyDubai工作的25歲英國籍空服員。他在3月7 日杜拜國際機場遭無人機襲擊後，出於職業安全考量，拍下了機場受損區域的照片，並在私人的WhatsApp同事群組中詢問：「現在在機場走動安全嗎？」

不料竟被同事檢舉，隨後警方搜查其公寓並查扣手機。這名年輕空服員目前被關押在惡臭擁擠的預審拘留中心，其行為被阿聯官方視為違反2021年頒布的網路犯罪法，認為其散布的影像可能「損害國家安全」或「破壞國家團結」。

不僅是當地居民受害，觀光客也難以倖免。1名來自倫敦的60歲遊客在街頭拍下一張空襲照片，即便他當場聽從警察指示刪除檔案，最終仍難逃被捕命運。

阿聯檢察總長已公開警告，任何利用網路空間傳播危機影像、煽動恐慌或損害國家名譽的行為，都將面臨即時的刑事責任。對於外籍人士而言，這種「奧威爾式」的嚴苛法律執行，讓原本推崇觀光、網紅友好的杜拜形象瞬間破滅。

哪些內容會觸犯阿聯網路犯罪法而導致驅逐出境？

根據《阿通社》定義，違法內容大致可分為扭曲敘事的真實影像、AI捏造內容以及被視為政治宣傳的資訊。值得注意的是，當局對「傳播」定義極其廣泛，即便你不是照片的拍攝者，僅僅是轉發、分享已在網路上流傳的片段，或是在通訊軟體中發送相關資訊，都可能被視為「擴大傳播」而入罪。目前在杜拜被捕的人當中，許多人民眾就是因為誤以為「既然網路上都在傳，那分享應該沒事」而踩到法律紅線。

除了面臨刑期，外國國民在服刑期滿後通常還會面臨被強制驅逐出境。對於那些簽證與工作掛鉤的勞工來說，這不僅意味著失去夢想的職業，還可能背負沉重的法律訴訟債務。

目前杜拜的商業氣氛正隨戰爭局勢而冷卻，許多外國企業紛紛撤離，高級購物中心也顯得異常冷清。律師界甚至出現不敢接手此類案件的現象，因為一旦涉及「國家安全」聯邦犯罪，法律代理的費用往往會飆升3到4倍，讓受困其中的外籍人士處境更加艱難。

更多鏡週刊報導
最小才4歲！少棒狼師至少猥褻80童　江肇國痛批盧秀燕冷血：包庇教育局到底？
中市府沒人受處分！少棒狼師案受害者破80人　教育局長狀況外遭轟：麻木不仁
要想無懼金融市場動盪　葉芷娟一招無痛「息利雙收」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍
麻豆傳媒倒閉！前AV女優喊「是報應」
35歲男慘遭聯結車「分屍」！　妻淚指認…遺物捧胸前悲痛離開
一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊
毒春捲害慘157人！攤商最高恐賠4710萬　議員喊假扣押防脫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

日本重大工安意外！40m鷹架倒塌「5男高處跌落」　1人墜海失蹤

杜拜旅遊別亂來！他隨手拍1張照上傳　最重恐關2年罰174萬

以色列領事館外爆槍戰3死2傷！　土耳其警方當場擊斃槍手

俄羅斯暗助伊朗！衛星掃描鎖定美軍基地　烏克蘭：攻擊前早已踩點

開戰累計3600死！美以單日狂炸伊朗573次　再轟重要石化廠

愛德華王子18歲帥兒陷禿頭危機？　罕見亮相髮型成焦點

飛官獲救關鍵！　川普狂讚「1款超精密裝置」立大功

荷莫茲海峽卡關！南韓急了拚「一桶油也要拿」　派特使團出訪中東

1400萬人願犧牲？伊朗總統激昂喊話　將領號召「送孩子去站崗」

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

日本重大工安意外！40m鷹架倒塌「5男高處跌落」　1人墜海失蹤

杜拜旅遊別亂來！他隨手拍1張照上傳　最重恐關2年罰174萬

以色列領事館外爆槍戰3死2傷！　土耳其警方當場擊斃槍手

俄羅斯暗助伊朗！衛星掃描鎖定美軍基地　烏克蘭：攻擊前早已踩點

開戰累計3600死！美以單日狂炸伊朗573次　再轟重要石化廠

愛德華王子18歲帥兒陷禿頭危機？　罕見亮相髮型成焦點

飛官獲救關鍵！　川普狂讚「1款超精密裝置」立大功

荷莫茲海峽卡關！南韓急了拚「一桶油也要拿」　派特使團出訪中東

1400萬人願犧牲？伊朗總統激昂喊話　將領號召「送孩子去站崗」

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

跟迪士尼簽完百億合作就GG…OpenAI執行長曝「停止Sora開發真相」

廖任磊滿壘解危奪勝投　南珉貞比大愛心被學弟虧笑回：心臟還在飆

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

他才23歲大腸長腺瘤！醫急勸「少吃3種肉」：是一級致癌物

來不及抱爸媽！許效舜溫馨金句連發　感嘆「時間不夠用」惹哭全場

煮沸也沒用！除濕機水=細菌湯　專家親授「3宜、4避」原則

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

鄭麗文訪中規格「不只是禮遇」！游毓蘭揭政治訊號：兩岸正在變

【到底有多荒謬】掃墓遇淹水　上車還得手腳並用爬進去XD

國際熱門新聞

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

23台灣人在柬埔寨被捕！掃蕩詐騙集團畫面曝

川普最後通牒　美「末日飛機」現身盤旋

後悔與台斷交！白蝦出口蒸發28億　宏國議員急了

美伊45天停火　川普：還不夠好

伊朗拋「10點停戰方案」　川普：還不夠好

戰爭打到何時？川普曝撤軍關鍵

瘦瘦針副作用？專家：變美後離婚率增2倍

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億

川普伊朗拒停火方案！美股震盪收紅　台積電ADR小漲近1%

亞洲5國與伊達成協議　換取通行荷姆茲

川普狂嗆北約紙老虎　再酸日韓袖手旁觀

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

許老三慶生14歲！

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面