杜拜旅遊別亂來！他隨手拍1張照上傳　最重恐關2年罰174萬

圖文／鏡週刊

阿拉伯聯合大公國（UAE）近期正籠罩在一股不安的「網路犯罪」打擊陰影下。隨著中東局勢升溫，伊朗頻繁針對該國能源與工業基礎設施發動無人機與飛彈襲擊，杜拜當局對此採取了極其嚴厲的審查行動。

根據《每日郵報》與人權組織「受困杜拜」（Detained in Dubai）最新消息，已有約70名英國籍人士，包含遊客、外籍居民及航空從業人員，因涉嫌拍攝或分享空襲現場影像而遭逮捕，最嚴重將面臨2年監禁及高達20萬迪拉姆（約新台幣174萬元）的罰款。

為什麼在杜拜私人群組問「機場安全嗎」也會被逮捕？

這場打擊行動中最受矚目的案例，莫過於1名在杜拜廉價航空FlyDubai工作的25歲英國籍空服員。他在3月7 日杜拜國際機場遭無人機襲擊後，出於職業安全考量，拍下了機場受損區域的照片，並在私人的WhatsApp同事群組中詢問：「現在在機場走動安全嗎？」

不料竟被同事檢舉，隨後警方搜查其公寓並查扣手機。這名年輕空服員目前被關押在惡臭擁擠的預審拘留中心，其行為被阿聯官方視為違反2021年頒布的網路犯罪法，認為其散布的影像可能「損害國家安全」或「破壞國家團結」。

不僅是當地居民受害，觀光客也難以倖免。1名來自倫敦的60歲遊客在街頭拍下一張空襲照片，即便他當場聽從警察指示刪除檔案，最終仍難逃被捕命運。

阿聯檢察總長已公開警告，任何利用網路空間傳播危機影像、煽動恐慌或損害國家名譽的行為，都將面臨即時的刑事責任。對於外籍人士而言，這種「奧威爾式」的嚴苛法律執行，讓原本推崇觀光、網紅友好的杜拜形象瞬間破滅。

哪些內容會觸犯阿聯網路犯罪法而導致驅逐出境？

根據《阿通社》定義，違法內容大致可分為扭曲敘事的真實影像、AI捏造內容以及被視為政治宣傳的資訊。值得注意的是，當局對「傳播」定義極其廣泛，即便你不是照片的拍攝者，僅僅是轉發、分享已在網路上流傳的片段，或是在通訊軟體中發送相關資訊，都可能被視為「擴大傳播」而入罪。目前在杜拜被捕的人當中，許多人民眾就是因為誤以為「既然網路上都在傳，那分享應該沒事」而踩到法律紅線。

除了面臨刑期，外國國民在服刑期滿後通常還會面臨被強制驅逐出境。對於那些簽證與工作掛鉤的勞工來說，這不僅意味著失去夢想的職業，還可能背負沉重的法律訴訟債務。

目前杜拜的商業氣氛正隨戰爭局勢而冷卻，許多外國企業紛紛撤離，高級購物中心也顯得異常冷清。律師界甚至出現不敢接手此類案件的現象，因為一旦涉及「國家安全」聯邦犯罪，法律代理的費用往往會飆升3到4倍，讓受困其中的外籍人士處境更加艱難。

更多鏡週刊報導

最小才4歲！少棒狼師至少猥褻80童 江肇國痛批盧秀燕冷血：包庇教育局到底？

中市府沒人受處分！少棒狼師案受害者破80人 教育局長狀況外遭轟：麻木不仁

要想無懼金融市場動盪 葉芷娟一招無痛「息利雙收」