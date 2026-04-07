白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

▲電商平台「遶境神應援」開跑活動。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接農曆三月，全台規模最大的宗教徒步活動即將展開。今年白沙屯媽祖進香報名人數突破45萬人，起駕時程又與大甲媽祖遶境重疊，兩大女神接力展開的徒步進香之旅，預期將帶動一波強勁的「隨香經濟」。電商平台順勢推出媽祖遶境專區，協助信眾一次備齊行腳所需裝備，相關商品買氣也提前升溫，除了「遶境三神器」需求激增，機能襪更成為熱銷焦點，具備防磨、氣墊與五趾分壓等設計的產品，原本多見於運動或登山市場，如今已轉為信眾採購時的重要關鍵字。

對於準備參與遶境的民眾而言，出發前盤點個人需求、提早備齊合適裝備，有助降低長久行走帶來的身體負擔。為全面應援信眾需求，東森購物網推出「媽祖應援團」專區，集結健走鞋、後背包與防曬用品等多元商品，主打輕量、透氣與機能兼具，最低299元起，其中不乏結合遶境文化的應景設計，例如融入白沙屯媽祖意象的MIT文創提袋，方便收納補給與隨身物品；繡有「勇」字的台灣製氣墊耐磨襪，強調耐穿、吸汗與舒適度；以及東森獨家限量組合的石墨烯襪與大甲媽祖鎮瀾宮聯名「睡睡平安」記憶枕，從行走到休息皆有對應裝備，在實用機能之外，也增添更多參與遶境的儀式感。

▲▼東森購物網「媽祖應援團」專區提供媽祖意象設計商品以及獨家聯名限量組合。（圖／翻攝自東森購物）

超過300公里的徒步遶境，對雙腳是最直接的考驗。momo購物網發現，今年遶境備品中，機能型商品成長最為明顯，具備防磨、減壓與緩衝設計的機能襪，成為許多信眾的採購關鍵字，會準備兩三雙襪子輪替，從防磨設計到五趾分壓，選法幾乎和登山客無異，包括FOOTER大甲鎮瀾宮聯名機能襪、PULO白沙屯勇腳氣墊襪，以及WOAWOA加厚五趾登山襪，皆隨這波需求同步熱銷。

此外，遶境途中豔陽曝曬動輒十幾個小時，EDWIN推出的白沙屯護法袖套、虎爺斜背包，也是熱門採買清單之一，另外像是吸濕排汗短袖T恤、「勇」字丹寧五分割帽與香燈腳漁夫帽等單品，兼顧機能與風格，也成為年輕信眾的熱門應援穿搭，顯示遶境參與方式出現世代轉變。momo購物網觀察，白沙屯媽祖聯名T-shirt、帽款及配件近一月銷售年增近2成，25～45歲消費族群占整體銷量約40%。

遶境長時間步行與戶外曝曬，讓裝備採買需求升級。Yahoo購物指出，今年最夯的「遶境三神器」，包括固態行動電源、折疊推車／收納箱、冰敷手持風扇，其中以體積輕巧的固態行動電源業績最高成長近8成，成為追媽祖、拍照打卡不可或缺的充電裝備，4月氣溫回升，具備冰敷/製冷手持風扇，則成為高溫下長達數百公里急行的熱傷防害救星；長途跋涉需隨時休息，可折疊收納又能充當板凳座椅的「多功能摺疊推車」熱搜量增3倍、同步熱賣。