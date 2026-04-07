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大陸 大陸焦點 特派現場

「吸血蟲」10秒中招鑽皮膚！　淡水「迷你釘螺」致命傳染源

▲▼ 吸血蟲、 可食用的棒锥螺（右）。（圖／翻攝 寧波疾控 ）

▲ 吸血蟲幼蟲。（圖／翻攝 寧波疾控 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸4月6日至12日）是「血吸蟲」病防治宣傳期。醫學專家提醒，這種身長不到1公分的「釘螺」，偽裝技能滿分，卻是日本血吸蟲唯一中間宿主。民眾若在野外戲水接觸到受污染的「疫水」，最快只需10秒，「血吸蟲」寄生蟲幼蟲就會鑽入皮膚，嚴重者恐導致肝硬化甚至腹水。

綜合多家陸媒報導，清明節後天氣變暖，看似風景如畫的江灘、溝渠，可能潛藏大陸法定乙類傳染病「血吸蟲病」的風險。這種由日本血吸蟲引起的寄生蟲病，主要侵襲人體血管並損害肝腸健康。每年的4月至10月是感染高發期，這一切的罪魁禍首，正是生活在水線附近、體型微小的釘螺。

根據大陸疾控中心資料顯示，人體若接觸到含有血吸蟲尾蚴的疫水，幼蟲會迅速從皮膚鑽入。臨床表現通常為發熱、腹痛及肝脾腫大，若未及時治療，晚期病變將演變為嚴重的肝硬化。專家強調，預防血吸蟲病最有效的方法，就是徹底遠離可疑水域，不摸釘螺、不碰疫水。

▲▼ 吸血蟲、 可食用的棒锥螺（右）。（圖／翻攝 寧波疾控 ）

▲ 看到這種釘螺要遠離，這是日本吸血蟲幼蟲唯一媒介。（圖／翻攝 寧波疾控 ）

釘螺的體型極其不起眼，身長通常不足1公分，且喜歡躲在植被茂盛、水流緩慢的泥土潮濕環境。在南方長江流域及以南地區，看似清澈的江、湖、河道，往往是釘螺滋生的溫床。一旦釘螺釋放大量尾蚴進入水中，該水體就成了極具威脅的疫水。

感染過程出乎意料地快速。當人體皮膚接觸到疫水時，尾蚴只需短短10秒就能鑽入體內。隨後，這些寄生蟲會在人體血管內發育為成蟲並產卵，對肝臟與腸道造成持續性破壞。

另外，一般民眾常在餐館見到的「爆炒釘螺」，與傳播疾病的釘螺並非同一物種。市售的可食用螺類多為「棒錐螺」，體長約11至13公分，顏色呈紫紅或黃褐色；而傳播血吸蟲的釘螺體型微小，且屬於淡水螺類，完全不可食用。

目前正值3月至5月的釘螺產卵高峰期。大陸疾控機構呼籲，避免接觸有釘螺存在的水體是自保的關鍵。特別是在標有「釘螺警示」的溝渠中，絕對禁止游泳、戲水或洗滌衣物。若因工作需要必須下水，務必穿戴膠鞋、膠手套等專業防護用具。

外界關注的是，若在郊外發現類似「迷你螺絲釘」的小螺，該如何處理？專家建議，切勿直接用手撿拾或觸碰，應拍照記錄位置後，聯繫當地防疫機構處理。

若不慎接觸到可疑水體後出現皮疹、不明原因發熱或腹瀉，該怎麼辦？急性血吸蟲病的潛伏期大約為40天，就醫時必須主動告知醫師相關的接觸史。

▼ 吸血蟲感染流程。（圖／翻攝 寧波疾控 ）

▲▼ 吸血蟲、 可食用的棒锥螺（右）。（圖／翻攝 寧波疾控 ）

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