防囤積炒價！南檢直擊塑膠袋工廠　清明連假持續監控市場

▲台南地檢署查訪塑膠袋製造業者，掌握供應鏈運作情形，防範囤積與哄抬價格行為。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



物價波動之際，誰在背後操控？台南地檢署清明連假期間持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，由民生犯罪專組主任檢察官錢鴻明率隊，結合司法警察及調查單位，深入市場第一線查訪，全面掌握供需動態，防範不法囤積與哄抬價格情形發生。

檢方指出，連假期間已由法務部調查局台南市調查處調查官，針對台南市76處攤商進行查訪，掌握零售端價格與供應狀況。連假結束後，台南地檢署檢察長鍾和憲再度指示專案小組於7日擴大查核範圍，會同台南市警局刑事警察大隊偵一隊及市府經濟發展局，前往新營工業區2家塑膠袋製造業者實地查訪。

現場觀察顯示，業者生產線運作正常，製成品已完成包裝並待物流出貨，倉庫內未見大量囤積貨物情形，供應鏈運作穩定。錢鴻明主任檢察官也當場向業者宣導，若刻意囤積民生必需品、意圖抬高交易價格，將可能觸犯刑法第251條妨害農工商罪，後果不容輕忽。

台南地檢署強調，雖然民生物資價格受多重因素影響，但對於人為操控市場的違法行為，將持續嚴密監控，一旦發現異常，將立即啟動偵查機制，確保市場交易公平與供應穩定。