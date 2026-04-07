老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

▲「土庫宴」以在地飲食文化打造沉浸式體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推動地方商圈轉型與觀光升級，雲林縣政府近年整合資源、導入跨域合作機制，透過A+商圈輔導計畫，全面帶動「土庫好COOL商圈」優化轉型。從街區環境改善到品牌重塑，再到文化策展與整合行銷，逐步串聯在地產業與人文特色，讓老街風貌在保留歷史紋理的同時，也展現嶄新觀光能量。

為擴大整體旅遊效益，縣府進一步攜手台灣高鐵，結合高鐵雲林站交通樞紐優勢，串聯土庫商圈與縣內觀光工廠資源，推出高鐵假期聯名旅遊行程，已於4月7日開賣，預計4月15日起出發，採兩人成行，每週三、四、六固定開團。旅客可從高鐵站出發，一路延伸至地方街區與產業據點，打造兼具便利性與深度體驗的旅遊動線。

▲縣府推動商圈升級，帶動地方觀光與經濟發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

走進土庫老街，紅磚街屋與傳統店舖交錯排列，空氣中瀰漫著糕餅與小吃香氣，遊客穿梭其間，感受在地生活節奏。縣府指出，除硬體優化外，也著重文化內容的深化，其中由官方主導策劃的「土庫宴」，以地方飲食文化為核心，透過創新桌菜形式串聯百年餅舖、傳統小吃與職人技藝，讓遊客不只是「看景點」，而是走入街區、坐下來品味故事，提升停留時間與消費動能。

縣長張麗善表示，「土庫宴」今年榮獲MUSE Design Awards文化活動類及節慶嘉年華類雙金獎，象徵雲林在文化轉譯與觀光創新上的成果已獲國際肯定，也讓地方創生政策從在地實踐走向國際舞台，進一步提升土庫與雲林整體觀光品牌能見度。

建設處長廖政彥指出，縣府以「觀光、產業、交通」三軸整合為核心策略，此次與高鐵合作推出套裝遊程，正是串聯交通與觀光的重要成果。透過完整規劃，旅客可在短時間內體驗雲林多元樣貌，同時為商圈引入穩定人流，帶動地方經濟。

縣府強調，未來將持續深化商圈輔導與跨域整合，透過品牌塑造、文化策展、數位行銷與交通串聯等多元政策，加速產業升級與觀光創新，讓雲林不僅保有純樸底蘊，也具備走向國際的觀光競爭力，吸引更多旅人前來探索這座兼具人情味與文化厚度的城市。

▲遊客走訪老街店家，感受傳統產業魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）