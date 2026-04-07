　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

▲「土庫宴」以在地飲食文化打造沉浸式體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「土庫宴」以在地飲食文化打造沉浸式體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推動地方商圈轉型與觀光升級，雲林縣政府近年整合資源、導入跨域合作機制，透過A+商圈輔導計畫，全面帶動「土庫好COOL商圈」優化轉型。從街區環境改善到品牌重塑，再到文化策展與整合行銷，逐步串聯在地產業與人文特色，讓老街風貌在保留歷史紋理的同時，也展現嶄新觀光能量。

為擴大整體旅遊效益，縣府進一步攜手台灣高鐵，結合高鐵雲林站交通樞紐優勢，串聯土庫商圈與縣內觀光工廠資源，推出高鐵假期聯名旅遊行程，已於4月7日開賣，預計4月15日起出發，採兩人成行，每週三、四、六固定開團。旅客可從高鐵站出發，一路延伸至地方街區與產業據點，打造兼具便利性與深度體驗的旅遊動線。

▲「土庫宴」以在地飲食文化打造沉浸式體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府推動商圈升級，帶動地方觀光與經濟發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

走進土庫老街，紅磚街屋與傳統店舖交錯排列，空氣中瀰漫著糕餅與小吃香氣，遊客穿梭其間，感受在地生活節奏。縣府指出，除硬體優化外，也著重文化內容的深化，其中由官方主導策劃的「土庫宴」，以地方飲食文化為核心，透過創新桌菜形式串聯百年餅舖、傳統小吃與職人技藝，讓遊客不只是「看景點」，而是走入街區、坐下來品味故事，提升停留時間與消費動能。

縣長張麗善表示，「土庫宴」今年榮獲MUSE Design Awards文化活動類及節慶嘉年華類雙金獎，象徵雲林在文化轉譯與觀光創新上的成果已獲國際肯定，也讓地方創生政策從在地實踐走向國際舞台，進一步提升土庫與雲林整體觀光品牌能見度。

建設處長廖政彥指出，縣府以「觀光、產業、交通」三軸整合為核心策略，此次與高鐵合作推出套裝遊程，正是串聯交通與觀光的重要成果。透過完整規劃，旅客可在短時間內體驗雲林多元樣貌，同時為商圈引入穩定人流，帶動地方經濟。

縣府強調，未來將持續深化商圈輔導與跨域整合，透過品牌塑造、文化策展、數位行銷與交通串聯等多元政策，加速產業升級與觀光創新，讓雲林不僅保有純樸底蘊，也具備走向國際的觀光競爭力，吸引更多旅人前來探索這座兼具人情味與文化厚度的城市。

▲「土庫宴」以在地飲食文化打造沉浸式體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遊客走訪老街店家，感受傳統產業魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女足18國腳怒控教練失能　運動部出手
蘋果2026旗艦全線曝光！摺疊iPhone與iPhone 1
關了又關！PCB飆股明起二度處置
開戰累計3600死！　美以單日狂炸伊朗573次
川普喊摧毀伊朗！市場一秒轉避險　美債殖利率急彈
台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕　在地人嘆：玩殘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級

挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

台東釣蝦場疑未結帳案　警方掌握對象持續偵辦

雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

深化學童交通安全觀念　多良警入校宣導寓教於樂

防囤積炒價！南檢直擊塑膠袋工廠　清明連假持續監控市場

強化基層警力裝備　警友顧問捐贈警示燈助執勤安全

清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆「心血泡湯」！縣府籲中央救助

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級

挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

台東釣蝦場疑未結帳案　警方掌握對象持續偵辦

雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

深化學童交通安全觀念　多良警入校宣導寓教於樂

防囤積炒價！南檢直擊塑膠袋工廠　清明連假持續監控市場

強化基層警力裝備　警友顧問捐贈警示燈助執勤安全

清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆「心血泡湯」！縣府籲中央救助

以色列領事館外爆槍戰3死2傷！　土耳其警方當場擊斃槍手

「吸血蟲」10秒中招鑽皮膚！　淡水「迷你釘螺」致命傳染源

北市府追加456.9億預算　補助捷運建設90億、免費營養午餐9.35億

女足18國腳怒控教練失能　運動部出手介入：已要求足協

邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

洗腎婦染新冠插管搶救住院逾3週　疾管署今開放3類人打第2劑疫苗

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

蘋果2026旗艦全線曝光！摺疊iPhone與iPhone 18 Pro首度同框

藍營人選喬不定！綠營「最強母雞」陳素月力拚贏回彰化　

《赤血沙漠》再傳災情「軟鎖崩潰」　玩家籲自救：別太早拿道具

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

地方熱門新聞

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

清明收假金門往台灣取消22航班

左顧右盼露餡！毒品人口攜安非他命、毒煙彈當場被逮

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

瓦斯用太久要收費？南消揭關鍵超過1年才可能收容器費

南投推戒菸雙重獎勵

聖馬爾定許明恩醫師自學雙語提升診斷力

CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」守住診療黃金期

兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福打造台南育兒友善城市

基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩

小小警察出動！南警五分局用「孫子兵法」守護長輩交通安全

掌握化災第一手資訊！南消深入南寳樹脂踏勘強化搶救決策力

更多熱門

相關新聞

清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆心血泡水

清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆心血泡水

清明連假期間連日豪雨重創雲林農業，正值採收期的大蒜首當其衝。多處蒜田積水未退，蒜球長時間浸泡在濕土中，出現蒜膜腐爛、蒜頭開瓣等情形，原本飽滿潔白的蒜頭失去商品價值，不少只能降為加工用途，農民望著田間一片狼藉，直言「一年心血泡湯」，損失難以估計。

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

駕訓上路更安全！雲林機車駕訓補助最高2600元

駕訓上路更安全！雲林機車駕訓補助最高2600元

防囤貨炒價　雲林啟動民生物資聯合稽查

防囤貨炒價　雲林啟動民生物資聯合稽查

關鍵字：

雲林觀光土庫商圈高鐵旅遊文化策展地方創生

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身份曝光！　警聯繫妻子中

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

許老三慶生14歲！

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面