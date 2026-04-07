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雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

▲台東推動空地定期清理與管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東推動空地定期清理與管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著氣候轉暖，各地空地、分隔島及人行道雜草生長迅速，若未妥善管理，恐衍生病媒蚊孳生、蛇鼠出沒、火災風險及交通視線受阻等問題。台東縣環境保護局表示，已持續加強空地巡查與宣導作業，督促土地所有人及管理人落實環境維護責任，以維護公共安全與市容景觀。

環保局指出，依台東縣政府公告規定，都市計畫區內土地雜草高度不得超過60公分，若經稽查發現超標情形，將通知限期改善；屆期未處理者，將依《廢棄物清理法》裁處新台幣1,200元以上至6,000元以下罰鍰，以確保環境品質與市民生活安全。

縣府表示，良好的環境品質是城市永續發展的重要基礎。空地整理不僅關係市容整潔與公共衛生，也攸關防災與生活品質提升。透過土地所有人與管理人主動參與，可有效降低病媒蚊滋生與火災發生機率，並提升社區整體環境品質，展現自主管理成果。未來將持續透過巡查與宣導並行方式，結合民眾力量，共同營造整潔、安全的生活環境。

環保局進一步說明，統計去年受理雜草叢生案件達280件，占全年陳情總數約一成，顯示相關問題仍備受關注。為此，除加強巡查外，也持續宣導土地管理責任，並對未改善案件依法裁罰與追蹤，確保政策落實。

環保局呼籲，民眾應定期檢視自有或管理土地，進行除草及清理作業，避免因疏於管理而影響周邊環境。若發現鄰近空地雜草叢生情形，可透過1999專線、免付費電話或相關通報系統反映，提供明確地點與情況，以利相關單位即時處理，共同維護台東整潔、安全且宜居的城市環境。

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