愛德華王子18歲帥兒陷禿頭危機？　罕見亮相髮型成焦點

▲威塞克斯伯爵詹姆斯在復活節禮拜亮相，髮型意外成為焦點。（圖／翻攝Catherine, Princess of Wales臉書／X@HouseOfVanity88）

圖文／鏡週刊

英國王室成員近日齊聚溫莎城堡的聖喬治教堂，參加一年一度的復活節禮拜。其中，愛丁堡公爵愛德華王子（Prince Edward）罕見帶著18歲的兒子、威塞克斯伯爵詹姆斯（James, Earl of Wessex）現身。詹姆斯長得很高，五官神韻都跟父親非常像，而他的髮型也意外引發話題。

父子同框太像？ 詹姆斯神韻複製愛德華？

當天愛德華和詹姆斯父子並肩現身，他們都穿著深藍色大衣，搭配白襯衫、圖紋領帶，展現低調典雅風格。詹姆斯一路緊跟父親，大多時間他都低頭行走，只有短暫抬頭露出微笑。

▲詹姆斯（左）跟在父親愛德華王子（中）身旁，出席復活節禮拜活動。（圖／翻攝X@HouseOfVanity88）

詹姆斯難得亮相，在X、Reddit等社群平台引發討論，許多網友驚訝他「長高很多」「看起來很成熟」。但有不少人認為他「需要好好剪頭髮」「髮型不好看」。有網友直言：「他是個好看的年輕人，但完全看不懂那個髮型。他是不是已經在練習溫莎家族必備的『遮禿』手法了？」另有人說：「讓他好好享受現在的頭髮吧，因為家族遺傳，可能很快就沒了。」

▲詹姆斯（右）站在凱特王妃旁邊。（圖／翻攝X@Mari_Edinburghs）

左小指戴戒指有何意義？ 為何他不是「王子」？

根據《HELLO!》報導，當天愛丁堡公爵夫人蘇菲（Sophie, Duchess of Edinburgh）因身體不適，沒出席復活節禮拜，而詹姆斯22歲的姊姊路易絲溫莎女爵（Lady Louise Windsor）則因正值學業關鍵階段，留在家裡溫書。

▲詹姆斯長得很高大，左手小拇指戴了一枚戒指。（圖／翻攝Catherine, Princess of Wales臉書）

另有眼尖的王室粉絲發現，詹姆斯當天左手小指佩戴了一枚印章戒指。這類戒指在歐洲傳統中，經常有家族象徵，以可能具宗教含意，被做為傳承之物。事實上，愛德華王子和英王查爾斯三世也都配戴類似的戒指，推測那可能是王室男性的一種「成年禮」，象徵詹姆斯邁入成年。

值得一提的是，詹姆斯在滿18歲後，依法可使用「殿下」（HRH）頭銜，成為「詹姆斯王子」。然而，他跟姊姊一樣，似乎傾向低調，因此幾乎沒使用過這個頭銜。這在英國王室中也不是特例，例如安妮公主當年就不賦予子女王室頭銜，希望他們能過較為「普通」的生活。



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