陸官方持續出手調控油價　實際價格維持調漲...加滿一桶少付15元

▲大陸官方持續實施油價調控措施。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美伊衝突仍未平息，荷莫茲海峽的航道安全牽動全球能源市場變動，對此，大陸官方持續出手平抑油價波動，降低民生經濟受影響程度。大陸國家發改委今（7）日公告稱，自4月7日24時起，汽柴油價格仍將上調，但在調控措施下漲幅明顯縮小，民眾加油支出相對減輕。

《新華社》報導，國家發改委表示，按照成品油價格機制計算，汽油與柴油每噸原本應分別上調800元（人民幣，下同）與770元，但經調控後，實際僅上調420元與400元。

官方透露，此舉主要是為減緩近期國際原油價格劇烈波動對國內市場的衝擊，同時兼顧供應穩定與用油成本承受能力。相關部門也要求中石油、中石化及中海油等企業確保市場供應，並加強價格監管。

從消費者角度來看，此次調控使油價「少漲」約一半。以大陸使用的92號汽油為例，每升少漲約0.31元，0號柴油則少漲約0.32元。初步估算，一般民用轎車加滿一桶油可少支出約15元，大型貨車則可減少約150元至200元成本。

對外經濟貿易大學教授董秀成表示，成品油價格調整需在市場化與調控之間取得平衡，既要反映國際油價變動，也要避免價格大幅波動對民生與產業造成衝擊。

依現行機制，大陸國內油價每10個工作日調整一次，並設有每桶130美元的價格上限，若國際油價持續上漲並突破該門檻，超出部分將不再完全反映至國內油價，以維持市場穩定。