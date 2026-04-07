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基隆再開百萬發票！民眾吃牛排花1133元　雲端發票幸運中100萬

▲民眾吃牛排花1133元 幸運中發票100萬。（圖／財政部北區國稅局基隆分局提供）

民眾吃牛排花1133元 幸運中發票100萬。（圖／財政部北區國稅局基隆分局提供）

記者郭世賢／基隆報導

財政部北區國稅局基隆分局今（7日）表示，今年1至2月期統一發票再傳捷報，其中一組雲端發票專屬獎100萬元就開在基隆。一名幸運民眾於2月前往孫東寶愛一店用餐，僅花費1133元購買牛排，並將發票存入載具，成功抱回百萬元大獎，令人稱羨。

基隆分局指出，基隆地區已連續6期開出統一發票大獎，包括特別獎3期、特獎1期及雲端發票專屬百萬獎2期，顯示使用雲端發票中獎機會大幅提升，呼籲民眾多加利用載具索取發票，為自己增添好運。

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此外，分局說明，今年1至6月各期統一發票均加開70萬組500元雲端發票專屬獎，整體獎項包含30組100萬元、1萬6000組2000元、10萬組800元及385萬組500元，合計高達396萬6030組中獎機會，民眾中獎機率再提升。

分局進一步指出，使用雲端發票等同擁有兩次對獎機會，若以手機條碼儲存或已完成歸戶，財政部電子發票整合服務平台將主動以電子郵件通知中獎訊息；若同時中兩個獎項，則以最高獎別領取一項獎金。另若設定匯款帳戶，獎金將自動入帳，還可免除千分之四印花稅，既方便又省錢。

基隆分局提醒，今年1至2月期統一發票領獎期間自4月6日至7月5日止；另114年11至12月期中獎發票領獎期限至5月5日截止，請中獎民眾把握時間兌領，以免影響自身權益。同時也呼籲民眾，日常消費多使用載具索取雲端發票，增加中獎機會。

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