清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆「心血泡湯」！縣府籲中央救助

▲雲林蒜田積水未退，蒜頭長時間浸泡導致腐爛。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

清明連假期間連日豪雨重創雲林農業，正值採收期的大蒜首當其衝。多處蒜田積水未退，蒜球長時間浸泡在濕土中，出現蒜膜腐爛、蒜頭開瓣等情形，原本飽滿潔白的蒜頭失去商品價值，不少只能降為加工用途，農民望著田間一片狼藉，直言「一年心血泡湯」，損失難以估計。

雲林縣政府今（7）日上午會同四湖鄉公所、農糧署中區分署及台南區農業改良場前往產區現勘，立委張嘉郡、丁學忠也到場關切災情。副縣長謝淑亞指出，此波降雨來得又急又猛，蒜田排水不及，尚未採收的蒜頭幾乎全數受影響，呼籲中央儘速啟動天然災害救助機制，協助農民度過難關。

▲雲林縣政府今日邀集四湖鄉公所、農糧署中區分署及台南區農業改良場辦理現地勘災，立委張嘉郡、丁學忠也到場關心。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林為全台大蒜主要產地，種植面積達5294.02公頃，其中以四湖、元長、東勢、虎尾及土庫等地為核心產區。此次豪雨侵襲，大片蒜田呈現積水狀態，部分農民緊急搶收，仍難避免品質下滑。副縣長謝淑亞表示，除透過農產業天然災害現地照相APP通報外，也建議中央研議結合空照圖等方式，加速災損認定流程，讓農民能順利申請補助。

立委丁學忠指出，今年蒜價原已受進口衝擊，如今又遇上氣候異常與連日降雨，收成再受打擊，等同雪上加霜，盼相關單位儘速啟動救助措施，減輕基層農民壓力。立法委員張嘉郡則表示，經現場會勘確認災情嚴重，建議中央比照天然災害救助標準，儘速核定每公頃9萬5,000元現金救助，以穩定農民信心；同時提醒農民於搶收之際，務必同步拍照留存並通報，以利後續申請。

農糧署中區副分署長徐惠瑩表示，農業部高度重視本次災情，將召開專家會議研擬因應對策，盡速對外說明相關救助方案。縣府也同步提出長期調適策略，魏勝德指出，面對氣候變遷帶來的極端降雨風險，已推動「蒜頭乾燥機專案補助計畫」，編列1000萬元補助農民購置設備，最高補助一半、上限10萬元，期盼透過機械化乾燥，降低天候影響，延長保存期並避免價格崩跌。