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推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

▲台東推動智慧共生提升長者生活品質。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東推動智慧共生提升長者生活品質。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應高齡化社會趨勢，台東縣政府持續推動「智慧共生示範社區計畫」，透過導入數位科技與健康促進服務，提升社區照顧能量。卑南鄉賓朗村近日結合在地資源，於賓朗村活動中心舉辦「智慧共生・社區升級—增能學習課程」，吸引社區幹部、志工及居民踴躍參與，展現智慧共生社區的在地實踐成果。

縣府表示，面對人口結構改變與高齡化挑戰，透過「智慧科技×社區共生」模式，讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。智慧共生社區不僅是科技應用的展現，更是促進社區互助合作的重要平台，藉由數位工具串聯人際網絡，提升服務效率與照顧品質，未來也將逐步擴大推動，帶動更多社區共同參與。

社會處指出，本計畫由縣府整體規劃，並透過社區培力育成中心提供專業輔導，協助社區盤點需求、整合資源並建立運作機制。賓朗村具備良好的社區組織基礎與多元族群融合特色，此次導入智慧照護設備與數位平台，有助於強化在地服務網絡，建立預防性照顧體系，進一步提升照顧效能。

在實務推動上，課程內容涵蓋智慧照護設備操作、健康促進觀念及數位工具應用等，協助參與者建立基礎數位能力。透過導入AI體健設備與雲端健康管理概念，長者得以即時掌握自身健康狀況，同時結合通訊平台推播活動資訊與健康提醒，提升服務的即時性與精準度。此外，藉由點數回饋機制鼓勵居民參與健康活動，並與在地商家形成互動，逐步建立健康促進與地方經濟共榮的循環模式。

縣府強調，透過社區培力育成中心與在地組織協力推動，可逐步累積智慧社區發展經驗，強化社區自主運作能力與整體韌性。未來將持續深化跨域合作，串聯更多資源與夥伴，打造兼具韌性與永續發展的高齡友善生活環境，讓智慧共生理念在各地社區持續落實。

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