善心助攻！南消二大麻豆消防戰術體能訓練區啟用　打造救災硬實力

▲麻豆消防分隊「戰術體能訓練區」正式啟用，強化消防人員體能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

救災是一場與時間賽跑的戰役，而撐住最後一刻的，往往是體能，台南市消防局第二救災救護大隊麻豆分隊「戰術體能訓練區」，今（7）日正式啟用，結合在地善心人士、義消顧問及婦宣團體等多方資源，共同打造專業訓練場域，讓消防員在日常訓練中累積關鍵實力，為每一次出勤做好準備。

此次訓練區建置，源於麻豆區田小姐慷慨捐贈高階跑步機，強化同仁心肺耐力；麻豆婦宣分隊亦贊助專用風扇設備，改善訓練環境。場域建設方面，麻豆義消顧問發揮水電專長，協助施作照明電路，提升安全性；玉井義消中隊中隊長陳志雄則設計體能區隊旗看板，象徵榮譽與使命，為場域注入精神意義。啟用儀式中，由第二大隊大隊長王騰毅頒發感謝狀，向各界表達謝意。

市長黃偉哲表示，市府將善用民間資源，持續強化消防人員的訓練與裝備，讓每位同仁都能以最佳狀態投入救災救護工作，確保執勤安全、平安返家。

消防局長楊宗林指出，「戰術體能」訓練是因應消防勤務需求所設計，涵蓋人命救助、破壞、搬運及攀爬等高強度任務，透過專業器材與完善環境，可有效提升消防人員在高壓情境下的耐力與應變能力。

二大隊長王騰毅強調，消防人員在災害現場需背負重裝執行任務，對心肺功能與肌力要求極高，此次訓練區不只是體能鍛鍊場所，更是培養戰術體能的核心基地。未來將持續精進訓練內容，讓這份力量成為守護麻豆地區民眾生命財產最穩固的防線。