俄羅斯暗助伊朗！衛星掃描鎖定美軍基地　烏克蘭：攻擊前早已踩點

▲2026年3月29日，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地一架美國波音E-3 「哨兵」空中預警機（E-3 Sentry）在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭情報單位最新評估指出，自從美國與以色列2月28日向伊朗發動攻勢後，俄羅斯已透過衛星影像與網路攻擊支援，暗中協助伊朗鎖定中東地區美軍與關鍵設施。報告稱，俄方不僅密集偵察多國軍事據點，還與伊朗駭客合作發動網攻，顯示雙方軍事與情報合作進一步升級。

根據《路透社》取得並審閱的評估報告，俄羅斯衛星於3月21日至31日期間，至少對中東11個國家進行24次影像偵測，涵蓋46處目標，包括美軍基地、機場與油田等關鍵設施。報告指出，部分地點在遭到衛星偵測後數日內，即遭伊朗彈道飛彈與無人機攻擊，呈現「明確關聯模式」。

一名西方軍事消息人士與另一名區域安全人士也向《路透社》證實，近期俄羅斯在中東的衛星活動顯著增加，且相關影像情報確實有流向伊朗的跡象。

報告進一步指出，俄羅斯衛星對沙烏地阿拉伯進行9次偵測，其中5次鎖定哈費爾巴廷（Hafar Al-Batin）附近的哈立德國王軍事城（King Khalid Military City），疑似為了定位美製「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦系統）。

此外，土耳其、約旦、科威特與阿拉伯聯合大公國等地也各遭兩次監控；以色列、卡達、伊拉克、巴林，以及美軍位於印度洋的迪戈加西亞基地（Naval Support Facility Diego Garcia）則各有一次紀錄。

▲沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan air base）衛星照。（圖／路透）

另外，俄羅斯衛星近期亦加強偵測荷莫茲海峽。該水道承載全球約5分之1的石油與液化天然氣運輸，被視為戰略要衝，而伊朗目前對多數船隻實施事實上的封鎖措施。

烏方評估，認為俄伊之間透過「常設通訊管道」交換衛星情報，甚至可能由駐德黑蘭的俄羅斯軍事情報人員協助運作。報告提及一項具體案例：俄羅斯衛星在3月27日伊朗攻擊沙國蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）的前數日曾進行偵測，該次攻擊擊中一架美軍E-3預警機；隔日俄方衛星再度飛越同地，疑似評估打擊效果。

然而，美國白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）回應稱，沒有任何外部支援影響美軍行動成效。俄羅斯國防部與伊朗外交部則未對此作出回應。另據兩名外交官透露，歐洲領袖曾在七大工業國（G7）會議上就此事質詢美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），但未獲明確答覆，而盧比歐公開場合僅淡化俄方援助的重要性。

在網路戰方面，報告指出，俄羅斯與伊朗駭客組織已展開合作，並透過Telegram進行聯繫。參與行動的俄方組織包括「Z-Pentest Alliance」、「NoName057(16)」與「DDoSia Project」，伊朗則有「Handala Hack」等團體。自2月底以來，伊朗駭客已加強對波斯灣地區關鍵基礎設施與電信公司的攻擊行動。

報告舉例指出，「Handala Hack」曾於3月警告將攻擊以色列能源企業的資訊系統，而俄羅斯駭客幾乎同時公布相關基礎設施控制系統的存取憑證。另有跡象顯示，伊朗駭客團體如「Homeland Justice」與「Karmabelow80」，已開始使用源自俄羅斯軍事情資駭客的技術與工具。

據悉，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄伊軍事關係持續深化。西方與烏克蘭指控，伊朗曾向俄方提供「見證者」（Shahed）攻擊無人機，而俄方則回饋更先進技術。去年1月，俄羅斯總統普丁更與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署《全面戰略夥伴關係條約》，明訂雙方將在情報與安全領域深化合作。