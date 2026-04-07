麻豆傳媒倒閉！前AV女優喊「是報應」　曝當年被要求拍超過份劇情

▲玥伶爆料，當年被過分對待。（圖／翻攝自玥伶IG）



記者施怡妏／綜合報導

成人平台「麻豆傳媒」宣布結束營運，引起熱論，前AV導演圤智雨就透露，前AV女優私下向他爆料，當時被欺負的很慘，被要求拍超過份劇情，除了亂倫之外，還有強X的劇本，直呼「麻豆會倒，我覺得是報應！」

前AV導演圤智雨在臉書發文，貼出與玥伶的對話截圖，不過都被打上馬賽克，「請大家等待一下，她要爆料的內容。」玥伶向圤智雨透露，麻豆傳媒會倒是報應，過去曾被對方欺負得很慘，甚至還遭到抹黑，「非常過分」。

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不僅如此，玥伶也指出，對方提供的劇本都是很扯的劇情，除了亂倫之外，還有強X，「裡面有牽涉小孩看媽媽被強X的劇本，我當然拒絕」。玥伶也在IG發限動，雖然沒有指明是哪間公司，但大家一看就知道，「『知名的』成人片商倒了，不是報應嗎？真的沒撐過10年！好搞笑，老天爺真的會給報應耶！」

麻豆傳媒宣布關停 盜版猖獗成主因



麻豆傳媒2日在官網更新公告，剛開始他們帶著初心啟航，在觀眾的支持下，紀錄了無數閃耀的瞬間，不但為精心打磨的原創內容感到驕傲，也十分感激觀眾們的停留。不過，隨著行業環境劇變、盜版侵權愈發猖獗，原創的道路變得愈來愈崎嶇。麻豆傳媒表示，與其在日漸逼仄的空間當中妥協，不如在最美好的時刻體面退場，將最好的一面留在大家的記憶當中。

因此，麻豆傳媒宣布，正式關閉相關服務，「這並非一次潰散，而是一場尊重的告別。」麻豆傳媒最後表示，很抱歉只能陪觀眾到這，也感謝曾經給予的掌聲、理解與鼓勵，「但感謝相遇。願所有的美好，都在未來與你們不期而遇。」