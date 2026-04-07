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藍營彰化大洗牌！蕭景田接縣黨部主委　曝魏平政徵召進度

▲彰化縣黨部主委蕭景田涉賄選被通緝。（圖／ETtoday資料照）

▲前立委蕭景田將接任彰化縣黨部主委。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣黨部近日傳出重大人事異動，備受地方政壇關注，國民黨彰化縣黨部主委將由蕭景田接任，而原主委謝衣鳯已婉拒擔任黨部副秘書長，將極力參選；面對地方對於縣長提名人選的種種傳言，蕭景田強調一切尊重中央安排，並透露關鍵決策將在黨主席回國後揭曉。

蕭景田表示，這項人事案是由黨中央主動邀請，並非他個人主動爭取。他證實，現任主委謝衣鳯將轉往中央任職，出任黨部副秘書長，這屬於黨內整體的人事佈局。儘管外界傳聞謝對副秘書長一職有所保留，甚至有意爭取縣長提名，蕭景田則低調回應，人事令由中央發布，相關溝通與處置應由中央黨部處理較為妥當。

對於地方最關心的縣長徵召人選，蕭景田直言「現在黨中央還沒公佈」。他認為在正式宣布前，黨內人士有期望、想爭取都是非常正常的現象。

當被問到是否會徵召魏平政時，蕭景田謹守分寸，強調徵召權限在黨中央，他個人不便代為宣布。但他透露，這類重大決策預計會在主席鄭麗文回國後，由她親自公開提名並說明，這才是最恰當的做法。

蕭景田強調，身為地方黨部主委，立場就是「全力輔選」。他重申，不論最後黨中央提名誰角逐縣長，或者是後續的鄉鎮市長、縣議員、甚至基層的代表與村里長，黨部都會秉持一貫立場，傾盡全力為黨內候選人拉抬聲勢，力保國民黨在彰化的執政版圖。

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