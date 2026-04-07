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強化基層警力裝備　警友顧問捐贈警示燈助執勤安全

▲關山警獲贈LED爆閃警示燈。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警獲贈LED爆閃警示燈。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化基層員警夜間執勤安全，台東縣警察局關山分局近日獲地方民間力量捐贈警示設備，有效補強夜間勤務安全防護。分局指出，此次捐贈不僅改善現場執勤條件，也展現警民合作共同維護治安與交通安全的正向力量。

關山警察分局表示，基層員警於夜間執行路檢或處理交通事故時，基於車輛安全考量，須將巡邏車熄火並上鎖，以避免遭不法人士利用，但也因此導致車頂固定警示燈電源中斷，在視線不佳路段，容易降低警示效果，增加員警遭後方來車追撞的風險。過去雖配有可攜式警示燈，但因設備老舊及數量不足，難以因應多點同時勤務需求。

有鑑於此，身兼瑞豐警友站顧問的企業人士李樹根，主動捐贈20組具備磁吸功能及高續航力的吸頂式LED爆閃警示燈，提供員警於車輛熄火後仍可持續使用，有效解決現場警示中斷問題。關山分局於日前舉行感謝狀頒贈儀式，由分局長龔士哲代表受贈，並邀集地方人士共同見證，表達對捐贈者長期支持警政工作的感謝。

關山分局指出，該批設備將儘速配發至轄內各派出所運用於實務勤務，提升交通疏導與事故處理時的警示效果，進一步降低執勤風險。警方強調，「警力有限、民力無窮」，透過民間資源挹注，有助於提升整體治安與交通安全防護能量。

捐贈者表示，警察長期投入第一線維護治安與交通秩序，期盼透過實際行動提供支持，讓員警在執勤過程中多一分保障。關山警察分局則表示，未來將持續精進各項勤務作為，結合相關設備與社會資源，共同維護地方安全，營造更安心的生活環境。

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