左手纏刀隨機砍人！苗栗恐怖男一審判29年　被害家屬：不符期待

▲苗栗男子邱明治去年10月隨機當街傷人，造成2名女童和救人男子重傷，法院一審重判29年。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

文／中央社

男子邱明治曾犯殺人未遂，出獄不到7個月再犯，去年10月在苗栗市持刀刺傷3人。苗栗地院依殺人未遂等罪判刑29年，遭刺傷的林姓男子家屬說，不符期待，應判無期。

邱明治去年10月2日下午在苗栗市住家施用毒品後，萌生隨機殺人念頭，將菜刀綑綁於左手再騎車外出，先後攻擊刺傷2名國小學童及林姓男子，犯案後返回住處一度與警方對峙遭逮捕。

案經苗栗地檢署偵結，以邱明治涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人未遂（2次）、殺人未遂（1次）、公共危險等罪嫌起訴，具體求處無期徒刑。

苗栗地方法院今天公布一審判決，合議庭審酌犯罪情狀事由及被告前科紀錄、犯後態度，兼衡人格特質、刑事政策及犯罪預防等因素，就所犯殺人未遂罪、成年人故意對兒童殺人未遂罪，各應量處中高刑度，於法定30年有期徒刑上限內，定應執行有期徒刑29年。

對於判決結果，林姓男子妻子接受媒體電訪直言「很不滿意」。她說，邱男被判刑29年，等於服刑一半約14年就可以假釋出獄，這樣對社會大眾一樣造成很大的恐慌，原本期待是判無期徒刑，將與律師聯繫研議上訴。

林妻指出，丈夫右前胸、左下背都有深度穿刺傷，併氣血胸、橫膈膜及肝臟撕裂傷等，傷勢嚴重，差點沒命，目前雖然大致復原，但肺部功能還是沒有恢復得很好，會不自覺一直咳嗽。

她認為，此案是社會高度矚目案件，案發後其他縣市也出現連鎖效應發生隨機傷人案，沒有重罰難以達到嚇阻效果，也會影響社會民眾對司法的信賴。

另外，案發時英勇從凶嫌刀下搶人，護著受傷女童奔逃求救的教會黃姓女老師，對於判決結果表示，尊重司法，也盼政府部門加強追蹤犯罪加害人行蹤，不要讓類似案件重演。

苗栗地檢署表示，因尚未收到判決書，待收到判決檢視理由後，將研議是否提上訴。