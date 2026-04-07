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母親節商機升溫　飯店推「珍珠蛋糕」搶市

▲台中福華推出珍珠造型母親節蛋糕，外型精緻吸睛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中福華推出珍珠造型母親節蛋糕，結合全家福攝影方案，為母親節留下影像紀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

母親節即將來臨，隨著民眾對節慶消費與情感表達的重視持續升溫，飯店業者紛紛以精緻甜點結合故事行銷搶攻市場。台中福華大飯店今年以「珍珠」為主題，推出6吋母親節蛋糕「Pearl珍珠」，將母愛比擬為溫潤恆久的珍珠意象，盼透過具象化設計，傳遞子女對母親的孝心與心意。

業者觀察，近年母親節送禮趨勢從單純「吃蛋糕」轉向兼具情感象徵與質感體驗，消費者更重視產品背後的寓意與儀式感。此次主打蛋糕以珠寶為設計靈感，外型圓潤細緻，呈現如珍珠般的光澤；內餡則選用燕窩與珍珠粉等食材，搭配銀耳製成的庫利與香吉士慕斯，口感在清爽與濃郁間取得平衡，鎖定中高端市場需求。

走進販售現場，蛋糕在燈光映照下散發柔和光澤，宛如一顆靜置於櫥窗中的珍珠，不少民眾駐足挑選，有人細看外型設計，也有人詢問口味與預購優惠。業者指出，即日起至4月30日前預訂可享早鳥價，盼在物價持續波動的經濟環境下，提供兼顧質感與價格的選擇。

除單一商品外，飯店也同步推出禮盒加購方案，包含滋補飲品與滴雞精組合，擴大送禮層次，反映節慶消費朝「多元搭配」發展的趨勢。現場工作人員表示，不少消費者會選擇組合式禮品，一次滿足實用與心意，提升整體送禮價值感。

值得一提的是，今年更跨界結合影像服務，與HOLO+FACE合作推出全家福拍攝優惠，讓母親節不僅停留在物質贈禮，也延伸為情感記錄。透過專業妝髮與攝影服務，為母親留下影像紀念，成為另一種「陪伴」的展現。

業者表示，母親節不只是消費檔期，更是情感凝聚的重要時刻，期望透過產品與體驗的結合，讓子女能以更細膩的方式表達感謝。隨著消費市場逐漸回溫，結合情感價值與生活美學的商品，正成為節慶經濟的重要主流。

 

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母親節珍珠蛋糕福華飯店全家福

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