台灣人開車急什麼？妹子「匝道限速50」狂勸1句　全場嚇爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣人開車到底急什麼？」一名女網友昨日發文質疑，為何許多車輛在還沒匯入主線前，就將時速拉高至90公里以上。她認為，應維持匝道40、50公里的速限，等進入主線外側車道後再「慢慢提速」。此番言論引發網路熱議，不少駕駛直指，這正是造成國道塞車與追撞事故的主因之一，忍不住驚呼「這觀念太危險！」

匝道速限40匯入才加速？ 她喊：台灣人到底急什麼

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網友在Dcard表示，觀察到許多車輛準備上交流道、尚未進入主線時，就已經加速到90公里以上，這讓她十分不解，「到底急什麼？還沒進主線就按照匝道速限40、50，匯進主線的外線後再慢慢提速就好啦！」

然而，這番話讓廣大網友捏了一把冷汗，紛紛留言提醒，主線車流時速通常高達100公里，若以低速強行切入，後方車輛根本閃避不及，極易釀成嚴重車禍。

網友驚呼「雞腿換駕照」 揭國道塞車與事故真相

貼文曝光後，網友們洗版回應，「你知道你在說什麼嗎？想害人也不是這樣」、「找到塞車主因之一了，後面車速100，前面插一台40的非常危險」、「沒關係，妳就堅持40切進來，我想看熱鬧」、「妳到底有沒有駕照啊？」「這是反串吧？進入主線才慢慢加速簡直是移動路障」、「上交流道前那段叫加速車道，就是要讓你加速到跟主線一樣」。

內行科普：加速車道不是匝道！匯入前應提速至90km/h

針對原PO的疑惑，有內行網友詳細解釋了道路設計的定義。他指出，匝道（連接道路）與加速車道雖相連但功能不同，匝道限速確實較低，但「加速車道」的專用功能就是在匯入前提升車速。若在加速車道不提速，等進了主線才慢慢開，會迫使後方高速車流集體急煞，不僅危險更會造成回堵。

另外，根據高速公路行車規則，車輛行駛於「加速車道」時，應盡快加速至與外側車道車速接近（約90km/h），並在確認安全、亮起方向燈後再匯入。

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