欠稅322萬拒繳！台南房仲負責人遭管收　法院裁定送管收所

▲房仲公司積欠稅費322萬元未繳，負責人遭法院裁定管收。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

欠稅不繳還轉移資金，最終難逃強制手段，台南市一間房仲公司因長期滯欠營業稅、營所稅及勞健保等費用，累計金額高達322萬8053元，經移送強制執行後仍未清償，負責人28歲張姓男子更被查出資金流向異常，法務部行政執行署台南分署依法聲請管收，經法院裁定准許，4月2日晚間送往管收所。

台南分署指出，該公司積欠2025年度營業稅、2024至2025年度營利事業所得稅，以及2022至2024年度全民健康保險費、勞工保險費與2021至2024年度勞工退休金等費用，經財政部南區國稅局新營分局等單位移送執行後，仍未履行繳納義務。

經行政執行官調查發現，張男於2022年至2025年間，從公司帳戶提領現金高達1千餘萬元，卻未優先用於清償積欠稅費。對於資金用途，張男雖辯稱用於工程相關支出，但未能提出足以證明已用於還款的具體事證。

張男於4月2日上午自行到台南分署報到，接受行政執行官訊問。執行官認為，其明顯具備履行能力卻故意不履行，且涉及隱匿或處分應供強制執行之財產，符合管收要件，當場予以留置，並隨即向台南地方法院聲請管收。法院當日下午開庭審理後，於晚間7時10分裁定准予管收，張男隨即被解送管收所執行。

台南分署強調，對於惡意欠繳稅費且規避執行者，將持續採取強制措施，確保國家債權實現，也提醒民眾依法納稅，切勿心存僥倖，以免面臨更嚴厲的法律後果。