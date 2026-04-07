快訊／身份確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻接死訊悲痛指認

▲經死者妻子指認衣著、警方比對監視器畫面、指紋後，死者身分確認了。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新北大道六段與台麗街口6日清晨6時許發生死亡車禍！一輛聯結車撞上路口分隔島後，失控偏移再衝進路旁工地，波及工地一對保全夫妻，另外還輾過一名男行人，由於男行人死狀悽慘，加上身上沒有身分證件，警方一度無法確認其身分，稍早透過手機SIM卡終於確認身分，並通知死者妻子到場指認、完成指紋比對，確認死者為越南籍35歲武姓男子。

回顧整起事發經過，27歲郭姓駕駛6日清晨6時36分開聯結車行經新北大道六段時，疑似因天雨路滑車輛突然失控往左偏移，先撞上中央分隔島後，再往右外側偏移，衝進台麗街口撞斷消防栓及路牌鐵桿，隨後衝入一旁工地內。

當時一對準備下班的工地保全夫妻遭波及，48歲游姓妻子受傷送醫，另外，還有一名男行人不幸遭輾，當場頭身分離、臟器外露慘死，由於死者身上並未攜帶任何身分證件，僅留下一支手機，以及一個裝有衣服及工地用白手套的後背包，警方一度無法辨認其身份。

事隔32小時後，警方透過現場遺留的手機SIM卡，終於確認死者身份為35歲越南籍武姓男子，經警方與武男在台的妻子聯繫後，武妻前來指認出事當天丈夫所穿的衣物，並比對相關監視器畫面、完成指紋辨識後，確認男行人為武姓越南籍移工無誤。