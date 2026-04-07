衛星產業論壇登場　產官學研齊聚交流

▲專家分享衛星應用趨勢，解析市場未來發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

低軌衛星與次世代通訊技術快速推進下，台灣積極布局全球衛星產業鏈。由川升公司主辦的「次世代衛星產業啟動—從國際認證授權到產業應用」論壇，日前登場，聚焦國際驗測中心與認證制度建構，串聯產官學研能量，為台灣邁向全球衛星產業核心奠定基礎。

論壇現場匯集業界與學研代表，從驗測規範到應用場域全面討論，呈現台灣近三年在國際認證推動上的成果，也象徵產業發展正由技術研發階段，逐步邁向實際應用與國際市場接軌的關鍵轉折。會中由正于微波提出的多軌衛星通訊整合方案，成為串聯技術與市場的重要亮點。

正于微波展示自主研發的「四合一衛星通訊系統」，整合OneWeb、Iridium與Starlink等低軌衛星系統，並結合SES高軌道衛星，加上低頻寬影像壓縮技術與4G、5G通訊模組，建構全天候、多場域不中斷的通訊架構。相較傳統單一衛星連線，此系統可在海上、偏鄉或災害環境中維持穩定傳輸，強化通訊韌性。

產品經理蔡文忠指出，全球通訊正由地面網路邁向多軌衛星融合，通訊能力也從「能連線」提升為「隨時穩定且可即時控制」。以短期應用來看，無人機、無人船在海域巡防、離岸能源及災害應變等場景，對即時影像與穩定連線需求快速增加；長期則可延伸至國際航運與國防領域，市場規模持續擴大。

值得注意的是，論壇議題亦涵蓋衛星數據機、立方衛星、驗測標準與實驗網應用等關鍵技術，顯示台灣正逐步由單點技術發展，邁向完整產業生態系建構。在此過程中，正于微波除提供系統設備外，也積極扮演整合推動者角色，串接上下游資源。

蔡文忠表示，未來將攜手經濟部產業發展署、資策會及工業技術研究院等單位，推動「台灣衛星產業團隊」成形，透過國際驗測中心與系統整合能力，建立從元件、系統到應用的完整鏈結，強化台灣在全球供應鏈中的戰略地位。

隨著6G與非地面網路（NTN）逐步發展，衛星通訊角色已從輔助技術轉為關鍵基礎建設。業界認為，透過跨域合作與國際接軌，台灣有機會從產業參與者，躍升為推動多軌衛星通訊發展的重要力量。

▲與會人員交流互動，探討台灣衛星產業合作契機。（圖／記者游瓊華翻攝）