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高雄恐怖男砍殺前女友家人　親屬17人都怕他出來...延押2月獲准

▲高雄男砍女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄恐怖男持刀砍殺前女友的家屬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名呂姓男子與孔姓前女友發生感情糾紛，呂男還在臉書上發文預告「要在團圓飯後殺人，希望她們也能夠先吃飽飯以免路上餓」，今年小年夜晚間他持約40公分利器、30公分槌子闖入孔女家行凶，孔女見狀躲開，呂男砍向孔女家屬造成2人受傷，警方到場逮人，全案依殺人未遂等罪嫌送辦，法院裁定羈押，但呂男的羈押期即將屆滿，家屬透過社群發文表示「很怕遭到報復」，而檢察官也向法院聲請延長羈押，法官裁定延押2個月。

警方指出，孔女先前向高雄市政府警察局小港分局反映與前男友有糾紛，分局已指示加強巡邏，2月15日晚間她發現呂男在住處周邊徘徊，隨即報案求助。高雄市政府警察局小港分局漢民派出所線上警組於晚間9時36分抵達，發現大門玻璃已遭破壞，立即進入屋內查看，當場發現呂男持利器攻擊孔女胞姊及廖姓男子，警方立刻制止並將人壓制上銬。

▲▼高雄男砍女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄恐怖男持刀砍殺前女友的家屬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，呂男在動手前在臉書發文表示，「明天開始要準備除夕夜的晚餐吃精緻化一點的，可能是我這輩子的最後一餐了，這2天讓你們在限時動態看了這10個半夜文毫無保留的，也該可以了，等除夕當天讓FB封殺也沒有關係，讓你們看到爽，因為除夕夜過後我也用不到手機了，快樂的出帆。」並說吃完團圓飯後有件大事要去完成，希望她們也能夠先吃飽飯以免路上餓，「我等看集合這天已經等很久了」。

據了解，當時孔女躲起來，呂男沒看到孔女後情緒激動，動手攻擊在場的孔女家人，警方後續依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，在偵訊過程中否認自己有寫臉書，也否認殺人，高雄地方法院裁定羈押。

呂男親友最近發文，指呂男兩個月羈押期限即將已滿，他認識前女友一家35年，17人居住生活都在附近，礙於家人求學及工作，實在無法脫離這個生活圈，親友擔心呂男出來後再犯。

對此，雄檢表示，檢察官已向法院聲請延押，法院也已經裁定延長羈押2個月。

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