台中2嬤車禍像耍特技！她緊抓龍頭變「騎哈雷」　挨撞的竟先閃

記者許權毅／台中報導

台中市5日發生一起車禍，一名張姓阿嬤騎車撞上在等紅燈的賴姓阿嬤，結果張女車輛失控，整個身子雖卡住，但雙手仍緊握把手，導致姿勢猶如表演特技、像是騎乘哈雷重機的「猿把手」模樣，直到撞上民宅才停下，挨撞的賴女還拍拍身子離開，目擊者則是追上，勸她回現場報案。

▲台中一名阿嬤無端撞擊在等紅燈的另名騎士，整個身子扭曲，仍緊抓龍頭，猶如表演特技，讓民眾看傻。（圖／徐永吉提供）



台中市太平區城仔田福德祠主委徐永吉5日8時許行經北屯區時，目擊一場車禍，當時車輛都已經在停等紅燈，結果一名女騎士撞上靜止中的另名女騎士，一人車輛失控往前約10公尺才撞停，另一人竟然也沒報案，反而直接離開，被徐永吉勸回。

▲▼肇事的兩名阿嬤，一人自撞民宅，一人一度想離開。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局說，經查事發地點在北屯區中興巷與橫坑巷口，張女（82歲）騎乘機車碰撞前方騎士賴女（74歲），再碰撞路旁民宅及停放機車，張女及賴女多處擦挫傷，張女自行就醫、賴女由救護車送往醫院治療。經確定，2人均無酒駕，都有駕照。

徐永吉的行車紀錄器則拍下，當時張女撞上賴女後，人也因為重心不穩，身子卡在機車腳踏墊的置物空間，整個身子呈現不自然模樣，但雙手仍緊緊握著龍頭把手，導致姿勢猶如在表演特技，也像是騎乘「猿把手重機」的騎士，令民眾看了傻眼。

另名賴女被撞上後，第一時間不是停下來報警，反而是摸摸鼻子，把機車牽起後繼續往前騎，徐永吉趕緊上前協助拍攝機車畫面，並要阿嬤趕快回去報案。

▲好險兩人都沒事，僅身體受到擦挫傷。（圖／記者許權毅翻攝）