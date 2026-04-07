年底選前強化治安　台東警全力查緝重大通緝犯

▲台東警加強緝捕重大刑案通緝犯。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為淨化年底選前治安環境，強化社會安全防護網，台東縣警察局自今年2月起全面展開重大刑案通緝犯查緝行動，鎖定涉及毒品、槍砲、妨害性自主、兒少性剝削、詐欺及組織犯罪等案件之在逃人犯，列為優先查緝對象，積極防堵其於逃亡期間再度從事不法行為，確保縣民生命財產與婦幼安全。

警方表示，此次專案由刑警大隊統籌，結合各分局警力同步執行，近期已陸續查獲多名通緝犯到案。大武分局台坂派出所於2月5日掌握一名宋姓逃犯行蹤，隨即前往其位於達仁鄉租屋處執行拘提，當場查扣安非他命2小包及吸食器1組；刑警大隊偵三隊則於3月4日掌握一名逃亡長達2年、長期藏匿北部地區的顏姓通緝犯，趁其於元宵遶境期間返回台東參與活動時，在台東市區順利將其拘捕到案，並查扣相關吸食器。

此外，刑警大隊偵一隊與科技偵查隊於3月17日及18日分別掌握朱姓女子及邱姓男子等2名逃犯藏匿地點，於台東市區執行查緝行動，成功將2人拘提到案，並同步查獲涉嫌提供住處協助藏匿之莊姓男子，全案依藏匿人犯罪嫌疑移送台東地方檢察署偵辦。

警方指出，近期查獲之4名通緝犯均已於警詢後解送台東地方檢察署，並依法入監執行。警察局強調，未來將持續強化情報蒐集與查緝力道，全面清查轄內在逃人犯，並呼籲民眾如掌握相關情資，可主動向警方提供，共同維護地方治安，營造安全穩定的生活環境。