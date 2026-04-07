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家樂福分公司改「樂家康」　網熱議：新品牌名呼之欲出

▲▼家樂福預計今年中起陸續更換門市招牌名稱，傳出「樂家康」是新名稱。（圖／資料照片）

▲家樂福預計今年中起陸續更換門市招牌名稱，網傳「樂家康」是新名稱。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

家樂福被統一併購後，公司更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，新品牌名稱則預計在今年中公布。有網友發現，家樂福分公司改名為「樂家康」，「新品牌名稱呼之欲出？」業者表示，新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。

統一企業在2023年完成對台灣家樂福併購，並在去年底正式終止與法國家樂福之間的品牌授權合作，同時公司已將原本「家福股份有限公司」，更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，象徵邁入全新經營階段，並預計今年中起，更換全台量販超市門市的招牌名稱。

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不過，有網友發現，原先以「家樂福」為名稱的分公司都改名為「樂家康」，猜測「樂家康」會不會是新的品牌名稱。該消息引發網友熱議，認為新品牌名稱呼之欲出，有的網友則認為「樂家康」名稱還不錯，但也有網友認為「家好康」才接地氣。

家樂福表示，這是公司登記使用名稱，新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。

另外，有網友指出，近期在家樂福看到自有品牌商品減價出清，公告寫明「本公司名稱已變更為『康達盛通生活事業股份有限公司』，部分商品標示因修改過渡期之故，仍以舊名稱顯示，商品品質與服務均不受影響」。不少人也感嘆，一個時代的結束。

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家樂福康達盛通樂家康

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