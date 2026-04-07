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一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊　網秒懂：手感真的好

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO在日本電車幾乎沒看到有人拿iPhone 17 Pro。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友驚呼，近日到日本旅遊時，發現在電車上幾乎看不到有人使用iPhone 17 Pro，甚至連販售手機殼的店家，也幾乎沒有相關款式，與台灣捷運上「一堆人拿17 Pro」的情況差很大。文章曝光後，不少台人直言，日本人喜歡小螢幕手機，40位同事之中，就只有他一人拿Pro Max機款。

一名女網友在Threads表示，在日本搭電車觀察乘客使用手機的情況，發現幾乎沒看到有人拿最新款的iPhone 17 Pro，讓她相當意外，畢竟在台灣，不論是通勤族或年輕人，拿新款iPhone的比例相當高，甚至幾乎隨處可見。

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除了使用者少之外，原PO也提到，在當地販售手機殼的店家裡，也很少看到17 Pro的配件，讓她感到好奇「為什麼日本人很少買17 Pro呢？」

底下網友熱議，「我們公司日本人也沒有人拿17，倒是打工仔的歐美人分36期買了17 Pro Max ，然後一直哭窮說沒錢」、「我同事40多人，沒有人拿Pro Max，只有我一個人，大家好像都偏愛小一點的手機」、「覺得日本人沒有很愛用智慧型手機欸，他們的網路也沒有吃到飽的方案」、「日本Pro Max很難買，跑了十幾間電器行都缺貨，而且交貨日遙遙無期」、「覺得日本人很少滑手機，社交的時候真的是傾力社交，而且有些人還配有公務機，越小越好帶，再加上他們拍照有聲音，實在不用買到三鏡頭，又不是人人都愛拍」、「日本年輕人也很愛用老人款掀蓋皮套」。

果粉也偏愛小螢幕！手感是真的好

不少果粉也偏愛螢幕小的機款，「13mini手感是真的好，可惜就是電池比較不給力」、「8+服役中，如果在路上看到有人也跟我拿一樣，我會挺開心的，指紋辨識太香了」、「SE3在這，手小的人真的需要小手機」、「從5S到SE到12 mini到13 mini，這次真的要放棄了…玩遊戲一直閃退，官方感覺也真的不出小手機了」。

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