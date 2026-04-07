計程車掛牌費飆35萬「台中最嚴重」　交部擬修法最重罰9萬廢證　

▲交通部將修法明定計程車靠行費收費基準，並禁止掛牌費等不當收費。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部近期接獲多起駕駛人陳情，計程車行向駕駛不當收取高額掛牌費，最高達35萬元，以台中最為嚴重，交通部出手發函地方政府要求檢討和審議空車額、協助媒合外，也將修法明定靠行費收費基準及禁止不當收費，最快上半年上路，違者可罰9千到9萬元，最重停止部分營業和許可證。

目前全台計程車約有10萬輛，已掛牌的有9.3萬，汰舊換新等待新車遞補的車牌空車額約近6千，因多數計程車主管機關包括地方政府長期未檢討合理牌照數量，導致車額自民國87年迄今都未檢討和重新審議，空車額把持在車行手上，想投入計程車業的新進駕駛得向車行取得空車額，原本無價可取得的空車額，握在車行手上反變成有價轉讓。

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交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，以台中為例，駕駛人為了取得一張牌照，甚至被收取30萬至35萬元不等掛牌費，且並非個案，其他縣市則有1萬到10萬不等，台中市情況是最讓人擔心的；此外，除了掛牌費外，有些車行會用不同名目強迫計程車駕駛向特定公司貸款和買車。

胡廸琦指出，目前全台約9成計程車集中在六都，地方政府是主要主管機關，但因長期未定期檢討牌照發放數量，導致市場供需失衡，加上車行握有「空車額」，且在資訊不對等下，駕駛人往往只能被迫接受不合理條件。

她進一步說明，現行制度下，車輛汰舊換新期間，牌照可暫時保留，原則為3年，但多數地方政府多允許延長至8年甚至更久，高雄市則是「3年加10年」，讓車行得以長期持有牌照額度。

▲交通部公共運輸及監理司長胡廸琦。（圖／記者李姿慧攝）

胡廸琦強調，交通部3月24日已發函各地方政府與公路主管機關，要求定期公布空車額，並協助媒合有需要牌照的駕駛人，加速車行釋出閒置空車額，並透過審議會機制，確實審查車行保留空車額的展期申請，及定期檢討轄區內計程車合理牌照數量。

在法規面上，胡廸琦表示，將修正「汽車運輸業管理規則」及相關審核細則，明確禁止車行以各種名目向駕駛收費，包括所謂「權利金」、「掛牌費」，或強制指定購車、貸款及保險等不當牟利行為，並規定靠行費必須公開透明，報請主管機關備查。

胡廸琦指出，後續修法預計今年上半年完成，至少禁止不當收費、靠行費透明化和審議機制等先上路，違者可罰9千到9萬，甚至停止部分營業和廢止許可證。

配合去年12月修正公路法第39條之1，未來將放寬通用計程車（無障礙計程車）牌照發放，不再完全受限於道路面積與人口數，透過增加供給改善市場結構，並朝「有需求就發放、無需求就回收」的方向管理，避免再次出現囤積問題。交通部表示，未來也將一併檢討個人計程車制度及車行管理機制，避免駕駛人遭到剝削。

胡廸琦強調，目前確實已有駕駛人被剝削，地方政府不作為，交通部也不能越俎代庖，地方政府身為主管機關，現在就可以依職權積極處理，照顧駕駛人及約束不肖車行，若地方政府有疑慮，交通部也將修正相關法令處理不當牟利，預計4月將召開相關會議，上半年通過修法。