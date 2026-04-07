　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園珍珠海岸自行車遊程開放報名　張善政邀市民體驗海岸之美

▲桃園市長張善政今日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動時，邀請民眾共同深入體驗桃園珍珠海岸之美。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動時，邀請民眾共同深入體驗桃園珍珠海岸之美。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」記者會時指出，珍珠海岸擁有豐富自然景觀與生態資源，自行車則是推動運動觀光的重要載具，這次活動規劃串聯許厝港重要濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁生態系野生動物保護區及新屋百年石滬景觀等在地特色景點，即日起開放，邀請市民朋友共同深入體驗桃園珍珠海岸之美。

▲桃園市長張善政今日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，與會人士主持開幕。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，與會人士主持開幕。（圖／市府新聞處提供）

這項活動由體育局規劃推出「探索百年石滬群」、「牽罟文化記憶與許厝港溼地走讀」、「觀新藻礁生態樂活行」及「2日遊與環保低碳健康行」四大遊程，讓遊客在運動的同時，深入體驗桃園熱門景點魅力。

▲「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，開幕儀式上的自行車騎士騎讀慢活行。（圖／市府體育局提供）

▲「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，開幕儀式上的自行車騎士騎讀慢活行。（圖／市府體育局提供）

張善政表示，這項活動結合「HAHAGO」運動科技APP，可即時記錄騎乘里程與熱量消耗，打造個人化健康騎行體驗，提升參與互動性與趣味性，讓運動愛好者能透過數位工具，更有感地體驗桃園推動智慧與低碳城市的成果。

體育局長許彥輝說，桃園境內橫越山海，深具運動觀光發展潛力，市府結合桃園珍珠海岸計畫，推出「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程，總計提供720位參與名額。視行程不同，報名費用從300元至600元不等，活動網站（https://tysportstourism.com/）於今日開放報名。

▲「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，開放市民透過掃描QRCODE活動報名。（圖／市府體育局提供）

▲「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，開放市民透過掃描QRCODE活動報名。（圖／市府體育局提供）

體育局強調，活動提供參與民眾抽獎機會，只要達成騎程里程目標即有機會獲得大獎，獎品價值總額共10萬元，最大獎項為「Apple Watch SE」，歡迎市民朋友一起來桃園揮灑汗水，透過數位應用及獎勵機制，共同為地方運動觀光注入新活力。

 【更多新聞】

休旅車突鬼切！桃園客運煞不住撞上　小貨車衰遭波及

狠撈4.2億！租農地回填廢棄物「4萬立方米」　33人+7公司被起訴

桃園大溪軍卡擦撞自小客　疑變換車道不慎釀禍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關了又關！PCB飆股明起二度處置
開戰累計3600死！　美以單日狂炸伊朗573次
川普喊摧毀伊朗！市場一秒轉避險　美債殖利率急彈
台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕　在地人嘆：玩殘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級

挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

台東釣蝦場疑未結帳案　警方掌握對象持續偵辦

雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

深化學童交通安全觀念　多良警入校宣導寓教於樂

防囤積炒價！南檢直擊塑膠袋工廠　清明連假持續監控市場

強化基層警力裝備　警友顧問捐贈警示燈助執勤安全

清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆「心血泡湯」！縣府籲中央救助

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級

挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

台東釣蝦場疑未結帳案　警方掌握對象持續偵辦

雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

深化學童交通安全觀念　多良警入校宣導寓教於樂

防囤積炒價！南檢直擊塑膠袋工廠　清明連假持續監控市場

強化基層警力裝備　警友顧問捐贈警示燈助執勤安全

清明豪雨重創雲林蒜田　農民嘆「心血泡湯」！縣府籲中央救助

「吸血蟲」10秒中招鑽皮膚！　淡水「迷你釘螺」致命傳染源

北市府追加456.9億預算　補助捷運建設90億、免費營養午餐9.35億

女足18國腳怒控教練失能　運動部出手介入：已要求足協

邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

洗腎婦染新冠插管搶救住院逾3週　疾管署今開放3類人打第2劑疫苗

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

蘋果2026旗艦全線曝光！摺疊iPhone與iPhone 18 Pro首度同框

藍營人選喬不定！綠營「最強母雞」陳素月力拚贏回彰化　

《赤血沙漠》再傳災情「軟鎖崩潰」　玩家籲自救：別太早拿道具

商研院攜手台灣北德技術監護　開辦ISO14064-1內部查證員課程

蔡詩芸示範「求救手勢」　王陽明直接現學現賣XD

地方熱門新聞

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

清明收假金門往台灣取消22航班

左顧右盼露餡！毒品人口攜安非他命、毒煙彈當場被逮

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

瓦斯用太久要收費？南消揭關鍵超過1年才可能收容器費

南投推戒菸雙重獎勵

聖馬爾定許明恩醫師自學雙語提升診斷力

CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」守住診療黃金期

兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福打造台南育兒友善城市

基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩

小小警察出動！南警五分局用「孫子兵法」守護長輩交通安全

掌握化災第一手資訊！南消深入南寳樹脂踏勘強化搶救決策力

更多熱門

相關新聞

即／亞太球場攤商沒了惹怒球迷！體育局長道歉

即／亞太球場攤商沒了惹怒球迷！體育局長道歉

統一7-ELEVEn獅上月29日才在台南亞太國際棒球訓練中心主球場完成開幕戰，不過昨（2）日台南市體育局突宣布調整政策，原本在球場周邊設攤的美食店家將暫停營運，讓大票球迷感到不滿，留言灌爆臉書，怒轟將體育局吃相難看。體育局長陳良乾今日緊急發布道歉聲明，強調為市府與球團溝通落差，再次致上歉意。

桃園公私立國中小教科書全免費　19.6萬學生受惠

桃園公私立國中小教科書全免費　19.6萬學生受惠

3D行動電影車巡迴　《超人再起》首映會

3D行動電影車巡迴　《超人再起》首映會

TPASS預算未撥付　蔣萬安：卓榮泰拖累全民福祉

TPASS預算未撥付　蔣萬安：卓榮泰拖累全民福祉

預算卡關張善政稱「等卓榮泰」挨轟　桃市府回擊了

預算卡關張善政稱「等卓榮泰」挨轟　桃市府回擊了

關鍵字：

桃園珍珠海岸自行車遊程體育局張善政四大遊程

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身份曝光！　警聯繫妻子中

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

許老三慶生14歲！

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面