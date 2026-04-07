桃園珍珠海岸自行車遊程開放報名　張善政邀市民體驗海岸之美

▲桃園市長張善政今日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動時，邀請民眾共同深入體驗桃園珍珠海岸之美。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」記者會時指出，珍珠海岸擁有豐富自然景觀與生態資源，自行車則是推動運動觀光的重要載具，這次活動規劃串聯許厝港重要濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁生態系野生動物保護區及新屋百年石滬景觀等在地特色景點，即日起開放，邀請市民朋友共同深入體驗桃園珍珠海岸之美。

▲桃園市長張善政今日出席「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，與會人士主持開幕。（圖／市府新聞處提供）

這項活動由體育局規劃推出「探索百年石滬群」、「牽罟文化記憶與許厝港溼地走讀」、「觀新藻礁生態樂活行」及「2日遊與環保低碳健康行」四大遊程，讓遊客在運動的同時，深入體驗桃園熱門景點魅力。

▲「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，開幕儀式上的自行車騎士騎讀慢活行。（圖／市府體育局提供）

張善政表示，這項活動結合「HAHAGO」運動科技APP，可即時記錄騎乘里程與熱量消耗，打造個人化健康騎行體驗，提升參與互動性與趣味性，讓運動愛好者能透過數位工具，更有感地體驗桃園推動智慧與低碳城市的成果。

體育局長許彥輝說，桃園境內橫越山海，深具運動觀光發展潛力，市府結合桃園珍珠海岸計畫，推出「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程，總計提供720位參與名額。視行程不同，報名費用從300元至600元不等，活動網站（https://tysportstourism.com/）於今日開放報名。

▲「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」活動，開放市民透過掃描QRCODE活動報名。（圖／市府體育局提供）

體育局強調，活動提供參與民眾抽獎機會，只要達成騎程里程目標即有機會獲得大獎，獎品價值總額共10萬元，最大獎項為「Apple Watch SE」，歡迎市民朋友一起來桃園揮灑汗水，透過數位應用及獎勵機制，共同為地方運動觀光注入新活力。