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高雄毒春捲害慘157人！攤商最高恐賠4710萬　議員喊假扣押防脫產

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄毒春捲顧客檢出沙門氏菌，市府出手重罰業者144萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市正義市場40年春捲老店爆集體食物中毒，截至7日已有157人就醫，不過，業者未投保產品責任險，消費者求償恐曠日廢時，甚至求償無門。高雄市議員陳慧文指出，依照食安法計算，業者最高面臨4710萬賠償，但很可能推的一乾二凈，因此她也要求應該假扣押財產，以防業者未來不願意負責。

▲▼高雄毒春捲害慘157人！攤商最高恐賠4200萬　議員喊假扣押防脫產。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄毒春捲害慘157人，攤商最高恐賠4000多萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

毒春捲風暴慘害157人中招　議員要求假扣押攤商財產

高雄市議會今日進行警消衛環部門業務質詢，議員陳慧文在質詢中關心春捲中毒案受害民眾的權益，她指出，這次出事攤販已在市場裡經營40年，沒有公司登記，也沒有投保任何的產品責任險，這對受害民眾在未來的求償之路是堪慮的。

陳慧文說，依照食安法第56條第三項，若消費者「不易或不能證明其實際損害額」時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件可以請求500元以上到30萬以下賠償。若以157人計算，依照規定，業者最高可能要賠償4710萬。

▲▼高雄毒春捲害慘157人！攤商最高恐賠4200萬　議員喊假扣押防脫產。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄毒春捲攤商最高恐賠4000多萬，議員喊假扣押防脫產。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳慧文直言，如果業者願意負責那當然是最好了，也就沒有消保官需要協助團體訴訟的問題，但如果業者不負責任，推得一乾二凈，就算有再多的證據保全能夠歸責於業者的錯誤，但團訟完，受害者只能也就拿到一張紙而已，沒有辦法去得到實質的賠償，她要求應該假扣押攤販業者的財產，以免未來不願意負責任。

對此，高雄市衛生局長黃志中表示，針對此春捲中毒案已經移送地檢署，在第一時間也有跟消保官聯絡，後續會協助受害者的權益，目前行政端的部分，努力在追上游廠商並保全證據，至於假扣押業者財產部分，相信檢察官已經在考慮。

未保產品責任險成破口　受害者恐面臨求償困境

高雄市有41處公有、52處民有市場，這次爆發毒春捲的苓雅區正義市場屬於民有市場。不過，由於《食安法》未強制要求未具商業登記攤商投保「產品責任險」，即便受害者可持診斷證明書、工作損失等證明，提起民事訴訟求償，但若業者兩手一攤，恐求償無門。

對此，高市經發局回應，將加強宣導，協助公有市場餐飲類業者投保產品責任險，並將其納入與市場攤位的契約中。市場食物衛生部分，經發局也將持續配合高市府食安聯合小組，至各公有市場進行查察，以提升整體食物衛生環境。

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市衛生局到場檢驗。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局籲保留單據與剩食　消費爭議可撥1950申訴

衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。

若遇消費爭議無法協調，可撥打市府消費者服務中心1950專線申訴尋求協助。另外，全案已移送高雄地方檢察署，昨（6）日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。

 
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