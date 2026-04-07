批法庭攻防雞同鴨講！　陳佩琪：不只黃國昌打瞌睡「連我也差點」

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，一審被判17年有期徒刑。台北地方法院日前公開法庭錄影，有網友發現，民眾黨主席黃國昌在法庭旁聽時疑似打瞌睡。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（7日）表示，「幾個小時論戰攻防，內容都是拿被告和證人間或被告和被告間或證人和證人之間、兩年前的賴對話，問你寫這個是什麼意思，人家又為什麼這樣回？雞同鴨講是要辯什麼呢？聽了心底也是○○XX，不只國昌主席打瞌睡，連我瞌睡蟲都會飛來，幾次也差點….」

陳佩琪表示，最近法院開庭的錄影直播終於上網公開播放，大多數人聚焦在什麼人有什麼表情、什麼人講了什麼金句，還有她擦地板一事也可以被討論很久，看起來像歡樂滿法庭。

陳佩琪指出，去年3月底先生柯文哲開始出庭，自己都會去法庭旁聽，其實不是聽法律法條或聽什麼事實的，那些事實都發生很久了，真相都寫在白紙黑字上，若是以會議面貌呈現的，這些會議也都完全公開上網、過程都是現場立即LIVE直播，根本沒什麼秘密可言。

陳佩琪說，但現在法庭攻防這個，實在有夠奇怪的，還拿說要「詰問證人」，把一干人等關押將近一年，難怪有法律專業的國昌主席聽了會睡著。

陳佩琪說，真的是不用聽、也不用辯，因為再多人說「市長沒指示、沒介入」，法官的結論都是「罪嫌犯罪嫌疑更重大」，雞同鴨講是要辯什麼呢？難怪國昌主席打瞌睡。

陳佩琪說，「我呢，則是因為太想柯文哲了，想去法庭看看他，順便讓他看看我，所以總是端坐聽講，但幾個小時論戰攻防，內容都是拿被告和證人間或被告和被告間或證人和證人之間、兩年前的賴對話，問你寫這個是什麼意思，人家又為什麼這樣回？聽了心底也是○○XX，不只國昌主席打瞌睡， 連我瞌睡蟲都會飛來， 幾次也差點…」

陳佩琪指出，坐在旁邊的幕僚不時會突然撞她的手肘「佩琪、佩琪，快看、快看， 阿北看向你這邊，他在看你耶，他在找你耶」，這時自己才會打起精神，頭從前排的坐位之間伸出去，幕僚則忙著提醒她，要smile、 smile，有笑容，有笑容，阿北才放心。



陳佩琪感嘆，為什麼辯論庭上會變成歡樂八點檔？變成網紅的表演場？自己拖地還可以PK檢察官的動物農莊？