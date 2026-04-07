做錯事主管不直說「用1溝通方式」！一票年輕人翻白眼：浪費時間

▲主管都不願說出問題點。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

對不少剛踏入職場的年輕人來說，真正讓人心累的未必是工作量，而是與主管的溝通。一名網友表示，在3個地方打工過，幾乎每次遇到新人犯錯，主管都不直接指出問題與修改方式，而是不斷反問，要員工自己想答案。貼文曝光後引發大量共鳴，不少網友留言分享類似經驗。

明明能直接講 主管卻要員工自己想

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一名網友以「到底為什麼主管都那麼愛反問」為題，在Dcard發文，目前打工過3個地方，只要新人工作出現失誤，主管往往不是直接說明錯在哪、應該如何修正，而是反過來一直提問，要員工自己去想，「直接跟我說哪裡做不好、怎麼改不就好了？」

原PO原本以為只是自己剛好遇到少數類型的主管，沒想到和身邊朋友聊過後，發現不少人都有類似遭遇，讓他更不理解這種溝通方式為何如此常見，「他們是沒意識到這樣講沒意義嗎？」

▲許多人都遇過一樣的狀況。（示意圖／Pixabay）



貼文一出，有網友分析，可能是施加壓力、展現權威，或是主管本身也沒有明確答案，「因為他自己也不知道，在等別人提出更好的方案，也沒有責任感不敢承擔。知道的，不會發生這種問題，早就上行下效了」、「他自己沒想法，總感覺可以更好，就退件了」、「因為上一代老人們基本上都會覺得這樣讓你自己思考，學會了才是真正的學會」。

也有網友抱怨，「我主管也會這樣，有一次為了行政發信的email格式不統一，他把幾個小姐的email收集起來，然後反問大家，是不是覺得有什麼需要改進的」、「還會反問回去，因為我真的不知道他想幹嘛，我就直接問：請問主管，如果是您通常會怎麼做呢？」