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嘉縣竹崎廢棄校園傳爆炸聲響！2男大生製造爆裂物　遭羈押禁見

▲▼嘉義地院,地方法院,地檢署,法官。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地院法官裁定周、余2名男大生羈押禁見。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

嘉義縣竹崎鄉某廢校國小校園3日傳出巨大爆炸聲響，警方逮捕涉嫌製造爆裂物並引爆的周姓、余姓男大生。檢察官聲押周、余2嫌，嘉院以有反覆實行同一犯罪之虞裁定羈押禁見。

嘉義縣消防局3日近中午左右據報，指竹崎鄉光華村一間廢棄已久的國小校園冒出濃煙，調派消防人車前往，趕抵時現場已無火煙，但校園教室門窗嚴重扭曲變形，不像一般火災，立即通報警方、火調人員到場。

光華村長鄧德勝今天告訴中央社記者，3日當天有村民聽到巨大爆炸聲響後，看到已廢校的國小校園冒出濃煙，大家一起提水前往滅火，所幸並無造成人員受傷。

警方4日循線逮捕涉嫌在現場引爆爆裂物的周姓男子及余姓男子，2人均為大學生，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。嘉義地檢署複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押，於5日裁定羈押禁見。

嘉義地方法院表示，周男、余男一同製造爆裂物，並2次在嘉義縣某國小引爆，余男坦承犯行，周男僅坦承有製造爆裂物及炸毀國小門窗的客觀行為，法官依據檢方提出事證，認定2人涉及非法製造爆裂物等罪，犯罪嫌疑重大。

嘉院說，周男對於製造、引爆爆裂物行為有所保留，更與余男陳述不同，以人之常情，周男面對重罪，為求卸責而與余男勾串可能性甚高，有相當理由認為2人有勾串共犯之虞。

嘉院表示，周男、余男多次製造爆裂物並在嘉義縣某國小引爆，且2人所製造爆裂物數量、重量非微，有事實足以認為2人有反覆實行同一犯罪之虞，因此，裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件。

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