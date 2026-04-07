鄭麗文訪陸會否討論軍售案？　陸：反對台美軍事聯繫立場一貫明確

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日率團前往大陸訪問，由中共中央台辦主任宋濤親自前往上海虹橋機場接機，國共兩黨領導人鄭麗文及習近平預計在10日前後將於北京會面，令外界十分關注。對於鄭麗文此行會否談及台美軍售相關議題，大陸外交部發言人毛寧稱，「中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫的、明確的。」

▲國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」抵達上海虹橋機場。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文此行率領龐大國民黨高層前往大陸參訪，團員包括副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭及蕭旭岑和黨內高級幹部，中共也派出中央台辦主任宋濤親赴機場接機，聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華及上海市台辦主任金梅都在接機之列。

鄭麗文此行以「和平」為主軸，預計將赴南京中山陵謁陵，上海、北京參訪，重頭戲則是與中共中央總書記習近平在北京會面，至於雙方將談及何種議題、做出何種「共識」，雙方均三緘其口，仍待外界觀察。

然而，敏感的台美軍售案相關議題，在此行會否成為雙方討論的議題，也讓輿論十分關注。對此，毛寧強調，「台灣問題是中國內政，兩岸關係不是外交問題，但是我可以告訴你，中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫的、明確的。」