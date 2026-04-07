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自爆「家裡被搜出100本存摺」引討論　陳佩琪揭原因：有很多嗎？

▲陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日接受專訪，過程中談到，檢廉翻箱倒櫃4小時，卻什麼都沒搜到，只搜走保險箱、她本人及父母、小孩約100本存摺。而該段內容也引起討論。對此，陳佩琪今（7日）回應，今天訪問節目出來，網民什麼都沒注意到，只注意到說她家有百本的存摺，不好意思是嚇到人了嗎？這十年來家裡五個人，加上媽媽、過世父親的，截角報廢存摺將近百本有很多嗎？

陳佩琪近日接受《聯合報》專訪，過程中提到2024年8月30日檢廉搜索住家時，態度蠻橫，根本不把她當人看，且稍微有點重量的物品都異常執著，試圖尋找大筆現金，但他們翻箱倒櫃4小時，卻什麼都沒搜到，只搜走保險箱、她本人及父母、小孩約100本存摺。

對此，陳佩琪稍早表示，今天的訪問節目出來，網民什麼都沒注意到，只注意到說她家有百本的存摺，說嚇死寶寶了，不好意思是嚇到人了嗎？

陳佩琪指出，2014年就曾拿出20年來夫妻的年報稅資料公布在競選總部的牆上，這次是她從兒子17歲買了她的房子申報後，就把之前的存摺碎掉，然後繼續保留往後的存摺。

陳佩琪說，這十年來家裡五個人，加上媽媽的，加上過世父親的，截角報廢的存摺將近百本有很多嗎？早期在一銀投資基金，除儲蓄存摺外，還有理財存摺，買一檔基金一個月若扣三次，一行是單位數，一行是匯率，一行是基金淨值，馬上好幾頁存摺就去了，那天檢廉看了那麼多截角存摺，眼睛都亮起來，想說隨便找找，一定有大老闆或議員不知匯入多少贓款吧？不知道他們看完了沒有？眼睛沒脫窗吧？

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