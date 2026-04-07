雨天路滑失控！台62線拖板車撞護欄車頭變形　駕駛擦挫傷送醫

▲台62線雨天釀禍！拖板車失控撞護欄車頭變形，駕駛輕傷送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

台62線萬瑞快速道路今（7日）下午傳出交通事故，一輛拖板車行經12.4公里處、往基隆方向四腳亭隧道出口時，疑因天雨路滑失控自撞護欄，強大撞擊力導致車頭嚴重扭曲，並佔用外側車道，造成車流一度回堵，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後無生命危險，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

警方調查，30歲林姓男子當時駕駛拖板車，沿台62線自瑞芳往基隆行駛，約14時30分許，剛駛出四腳亭隧道出口不久，車輛疑因路面濕滑突然失控，撞上右側護欄。事故造成林男腹部擦挫傷，經救護人員送往基隆長庚醫院治療，意識清楚，暫無大礙。

事故發生後，由於拖板車體積龐大，橫佔外側車道影響通行，現場一度出現回堵情形。警方獲報後立即派遣3名員警到場疏導交通，並調派民間緩撞車於後方戒護，防止二次事故發生。事故車輛於15時34分完成拖吊排除；基隆工務段人員則於15時05分抵達現場，並於16時01分完成路面油漬及散落物清理，解除交通管制，全線恢復順暢通行。

警方指出，台62線四腳亭隧道出口緊接彎道路段，加上今天天候不佳、雨勢不斷，路面容易產生「水漂效應」，當車速過快時，輪胎與地面間形成水膜，將大幅降低抓地力，增加打滑失控風險。

瑞芳警分局呼籲，用路人行經該路段應減速慢行、保持安全車距，並提高警覺，以確保行車安全。至於事故確切原因，仍待進一步調查釐清。